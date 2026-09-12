Фалшиви лева и евро! Как да се справим с плъзналата напаст
Особено трябва да внимават възрастните хора, които по-често пазаруват в брой
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Особено трябва да внимават възрастните хора, които по-често пазаруват в брой
Проверяват кой управлява кметството
През нощта в петък срещу събота са били проверени общо 30 заведения на територията на столицата
Сигналът е подаден в петък, вдигна на крак службите
От седмици в полицейски управления в Пловдив са викани хора с искане да подпишат предупредителни протоколи срещу търговията с гласове
Служебният министър поискал помощ от вътрешния да извади на светло корупционните схеми
Работила в местната икономическа полиция, била отличен служител
Установени са големи количества мъжки и дамски модни стоки с лога на големи производители
Икономическа полиция и обвинители влязоха в община Стрелча
Икономическа полиция и обвинители влязоха в кметството в Стрелча
Подготвени документи за пенсия на починал човек са били установени от Икономическа полиция, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. На 4 юли в Кърджали била...
Сливенската полиция лови контрабандни цигари и в интернет. Служители на Икономическа полиция са извършили проверки в интернет сайтове за онлайн търгов...
Бившият директор на ДСК в Пловдив Красимир Калинкин и синът му Емилиян са арестувани за пране на 1 млн. долара, съобщиха от прокуратурата. Двамата са...