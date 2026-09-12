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Фалшиви пари за Великден

Фалшиви пари за Великден

Искали да пробутат двадесетолевките на овчари в Странджа Чували с фалшиви банкноти аха да залеят пазара по Великден. Печатница за ментета разбиха пол...

15 април | 19:55
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