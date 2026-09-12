Фалшиви лева и евро! Как да се справим с плъзналата напаст
Особено трябва да внимават възрастните хора, които по-често пазаруват в брой
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Особено трябва да внимават възрастните хора, които по-често пазаруват в брой
Страх от фалшиви пари в страната
Броят им расте в сравнение с миналите месеци
Финансисти предупреждават, че рискът да сложим фалшиви пари в портфейла си през летните месеци е много висок
Засечени са 1155 броя ментета с лика на Пенчо Славейков
Задържаха 21-годишен мъж с дебело досие за грабежи
Открити са около 360 хиляди долара и 410 хиляди евро
Съобщението за успешната акция дойде от прокуратурата на германския град Кобленц
Това съобщи окръжният прокурор Красимир Конов пред БНР.
Антимафиоти от ГДБОП заедно с експерти от НАП заловиха пратка от над милион и половина бандероли, с които биха се произвели фалшиви банкноти за 50 мил...
Млад мъж от Дупница се опита да пробута фалшива банкнота от 500 евро в казино. В игрално заведение в град Сапарева баня той е опитал да прокара в об...
4 години и половина ще лежи в затвора бургазлия, пласирал фалшива валута. 65-годишният Желязко Стоянов успял да пробута общо 7 000 щатски долара. Мент...
В Националния център за анализ към БНБ е регистриран нов тип неистински банкноти от 2 лева, емисия 2005 г., информират от пресцентъра на ведомството....
Полицията успя да разкрие измамник, който заплатил за дръвчета с пари менте. 45-годишният А.Ш. от Благоевград направил сделка с производител на дрянов...
Кърджали. Полицаи издираха клиентката, пазарувала с фалшиви 100 евро в магазин в село Груево,съобщиха от ОД на МВР Кърджали. В 18 часа снощи в управ...
Сливен. Мъж от Сливен успя да пробута фалшива банкнота от 500 евро в казино. По-късно обаче нашенецът е заловен по видеозаписа от камерата и вече полу...
Кърджали. Клиент на бензиностанция в село Добромирци платил сметката си с 600 фалшиви турски лири, съобщиха от областната дирекция на МВР в Кърджали....
София. Печатница за фалшиви пари без разкрита при спецоперация на ДАНС в столицата. "На територията на гр. София служители на ДАНС, под ръководството...
Искали да пробутат двадесетолевките на овчари в Странджа Чували с фалшиви банкноти аха да залеят пазара по Великден. Печатница за ментета разбиха пол...
Бургас. Братът на известния актьор Димитър Рачков Петър бе арестуван от полицията в Бургас заради пласиране на фалшиви пари. Той е бил следен дълго вр...