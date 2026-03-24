Топеното сирене на Ел Би - вкус, създаден с прецизност и грижа

Топеното сирене на „Ел Би Булгарикум“ е сред любимите вкусове на потребителите и често присъства на трапезата – от сутрешния сандвич до крем супи, сосове и ястия за обяд и за вечеря. Прекрасно е и за директна консумация. Топеното сирене на Ел Би има отличаваща се текстура, която го прави запомнящо се за клиентите. И това не е случайно, защото то е резултат от внимателен подбор на млечни суровини и на модерна технология на производство. В този обичан продукт на Ел Би науката и традицията се съчетават така, че да осигурят стабилен състав, безопасност, както и характерният млечен вкус. Всяка от внимателно подбраните в топеното сирене съставки има своя роля, а строгият контрол на качеството и процесите за производството му гарантират гладката текстура и равномерното топене. Какъв е точният състав на топеното сирене на „Ел Би Булгарикум“, както и подробности за технологията на производство и предимствата му, разказва производственият директор Виктор Ружев…

В света на съвременните храни потребителят търси не просто вкус, а сигурност, качество и яснота относно състава. Топеното сирене на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД е продукт, който обединява традицията на българското млекопреработване с научната прецизност на модерната технология.

То не е случаен продукт, а внимателно разработена рецептура, в която участват почти всички трайни млечни изделия, произвеждани от Дружеството. В състава му се влагат кашкавали и саламурени сирена от краве и овче мляко, натурално краве масло и сметана, както и сухи млечни съставки като казеинати и суха суроватка.

Всяка суровина се подбира грижливо и се анализира по основни физикохимични показатели като съдържание на белтъци, мазнини, сол, степен на зрелост и активна киселинност. Особено внимание се отделя на зрелостта на сирената и кашкавалите, тъй като именно тя определя вкусовия профил и технологичното им поведение при топенето. Съотношението между отделните компоненти не е фиксирано механично, а се определя прецизно от висококвалифицирани специалисти, така че да се постигне балансиран състав на крайния продукт и стабилни показатели във всяка произведена партида. Активната киселинност има съществено значение за правилната хидратация на белтъците и за формирането на характерната гладка и кремообразна текстура. Когато този показател е внимателно контролиран, се постига продукт с отлична консистенция, приятен млечен вкус и добра разтворимост.

За да се осигури оптимално белтъчно съдържание, в рецептурата се включват казеинати и суха суроватка, съобразени с показателите на използваните сирена и кашкавали. Казеинатите представляват висококачествени млечни белтъци с добра усвояемост, които подпомагат изграждането и поддържането на мускулната тъкан. Суроватъчните протеини, съдържащи се в сухата суроватка, са богати на незаменими аминокиселини и имат висока биологична стойност, поради което са предпочитани от хора с активен начин на живот. Освен хранителната си стойност, тези съставки допринасят и за фината структура и мек млечен привкус на продукта. Неизменна част от технологията са емулгаторните соли. Често възприемани единствено като „добавка“, те всъщност са технологично необходим елемент за производството на топено сирене. Тяхната роля е да емулгират млечната мазнина, да пептизират белтъчните вещества и да предотвратяват разслояването, като по този начин осигуряват стабилна и еднородна структура. Без тях не би било възможно да се получи характерната гладкост, равномерно топене и добра разтворимост, които правят продукта толкова удобен както за директна консумация, така и за кулинарни приложения.

След внимателното смесване суровините преминават през раздробяване и високотемпературна обработка, при която се формира стабилна емулсия и се унищожава нежеланата микрофлора. Процесът завършва с опаковане при висока температура в специално предназначени за целта опаковки, устойчиви на термично натоварване. Те съхраняват качеството на продукта, осигуряват дълъг и сигурен срок на годност и гарантират липса на миграция на компоненти от опаковката към храната. Така крайният продукт достига до потребителя безопасен и с напълно запазени органолептични качества.

В основата на всичко стои качеството на млякото. Дружеството работи с висококачествено сурово краве и овче мляко, от което се произвеждат натурални масла, сметани, сирена и кашкавали с естествен състав и високо съдържание на млечна мазнина. Именно тези продукти са фундаментът на топеното сирене и гарантират неговия характерен вкус и стабилен състав. Без да правим сравнения, можем спокойно да кажем, че последователността в подбора на суровини и стриктният вътрешен контрол са сред ключовите предимства на продукта.

Благодарение на своята кремообразна структура и равномерно топене, топеното сирене на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД е предпочитано както за сандвичи и закуски, така и за сосове, крем супи, пици, паста и разнообразни печени ястия. То придава плътност и мек млечен вкус, без да се разслоява, което го прави надежден помощник в кухнята. Топеното сирене от „Ел Би Булгарикум“ ЕАД е пример как традицията и науката могат да работят заедно в полза на потребителя. Това е продукт с балансиран физикохимичен състав, висока хранителна стойност и гарантирана безопасност, създаден с мисъл за качеството и спокойствието на всяко семейство.

