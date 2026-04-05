Редовното ядене на шоколад носи неочаквана полза за здравето

Редовната консумация на шоколад може да бъде свързана с по-нисък риск от сърдечни заболявания. Това показва анализ на данни от над 336 000 души за период от около 50 години. Хората, които ядат шоколад повече от веднъж седмично, имат с около 8% по-нисък риск от коронарна болест на сърцето, съобщава SciTech Daily.

Ползите се обясняват с активни вещества като флавоноиди, полифеноли, метилксантини и стеаринова киселина, които намаляват възпалението, подпомагат кръвоносните съдове и повишават нивата на „добрия“ HDL холестерол. Предишни изследвания свързват шоколада и с положителен ефект върху кръвното налягане.

Експертите обаче предупреждават, че прекаляването може да обезсмисли тези ползи, особено при хора със затлъстяване или диабет. Затова се препоръчва умерена консумация, докато учените продължават да търсят най-подходящото количество и вид шоколад за здравето на сърцето.

