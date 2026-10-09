Разкриха над 30 сайта за незаконна продажба на лекарства

Над 30 електронни платформи, чрез които незаконно се продават лекарствени продукти, са установени при 70 проверки на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ). Сред предлаганите вещества има и пептиди за отслабване, а за разкритите случаи са подадени сигнали до Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).

Това съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Тя предупреди, че много хора търсят бързи резултати при намаляване на теглото, без да знаят какви вещества съдържат продуктите, които приемат.

По думите ѝ са установени случаи на търговия с неразрешени лекарствени продукти извън регламентирания от закона ред. Предприетите действия са насочени към ограничаване на рисковете за здравето на потребителите.

Сайтовете са под наблюдение

Изпълнителният директор на ИАЛ Богдан Кирилов обясни, че установените интернет страници съдържат активни връзки към информация за нерегламентирано предлагане на лекарства.

Агенцията работи съвместно с ГДБОП, дирекция „Киберпрестъпност“ и прокуратурата за установяване на платформите, чрез които се разпространяват неразрешени лекарствени продукти.

Въпреки откритите над 30 сайта досега са свалени по-малко от пет. Една от основните трудности е, че домейните на много от платформите са регистрирани в държави извън Европейския съюз, което усложнява действията за ограничаване на достъпа до тях.

От здравното министерство предупреждават, че употребата на продукти с неизвестен състав и без необходимия контрол може да крие сериозни рискове за здравето.