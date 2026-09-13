София изтръпна. Планина от боклук между два квартала
Огромното сметище се е появило през последните два месеца
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Огромното сметище се е появило през последните два месеца
Тази новина съобщи еврокомисарят по вътрешните работи Илва Йохансон
КПКОНПИ с нови решения
Решението не е окончателно и ще бъде обжалвано
Въпросните медикаменти липсват легално в аптечната мрежа у нас
Месото в момента е в запечатаните помещения на цеха и предстои да бъде унищожено
Животинските отпадъци са били загробени в открит рудник, даден на концесия на частно дружество, който се намира в непосредствена близост до твърдишко...
Под засилена полицейска охрана днес в ромския кв. "Лозенец" в Стара Загора започна подготовката за поредната акция срещу незаконното строителство
При проведената вчера пoлицeйcĸa oпepaция в oбитaвaнaтa oт тяx ĸъщa в ĸaзaнлъшĸoтo ceлo Яceнoвo са били отĸpити и иззети: две лoвни пyшĸи - двуцевка...
Три незаконни пушки са иззети от полицията при претърсване в частен дом в село Даскалово, съобщават от ОД на МВР Кърджали. Процесуално-следствените д...
Горски надзирател завъртя незаконна търговия с дърва за огрев, но бе спипан след сигнал на граждани. Цветан Марински, служител в Държавно ловно стопан...
Част от разпоредбите на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) са обявени от Конституционния съд за противоконституционни. Следенето в интернет бе рег...
Вместо да глобят фирмата, атакуват нас, жалват се от община Родопи Фирма за добив, производство и търговия с инертни материали копае незаконно в земл...
КФН забрани на застрахователите двойните тарифи за "Гражданска отговорност" Доплащането за сертификат "Зелена карта" за страните от ЕС към застраховк...
Сингапур. Сингапурските митнически власти са заловили 1 тон слонова кост, пренасян от Африка за друга азиатска държава, съобщава АФП. Незаконният тов...
Русе. Канал за трафик на валута в особено големи размери (около 420 хил. лв.) бе разкрит на ГКПП „Дунав мост" при съвместна операция на ДАНС и Митница...
Плевен. Софийска фирма извършва незаконно добив на инертни материали в защитена територия. Това установи съвместна проверка на ДАНС и екоинспекцията...
София. От ДАНС са хванали международна онлайн схема за незаконна хазартна дейност, съобщиха от пресцентъра на ведомството. На 23 януари служители на...
150 души уволнени незаконно
Ларнака. Кипърци следят с особен интерес съдебен процес за незаконно осиновяване на българско бебе, в който, по всичко личи, че е замесен известен аку...