Диетолог разкри "ползите" от дубайския шоколад

Шамфъстъците дълго време бяха възприемани като здравословна и балансирана закуска, но напоследък се превърнаха в основен елемент на модерни десерти като т.нар. „дубайски шоколад“. Според публикация „Дейли Мейл“ обаче именно тази тенденция създава подвеждаща представа за хранителната стойност на подобни продукти.

Все повече потребители започват да приписват полезните свойства на самите ядки на сладкарски изделия, които реално са натоварени със захар, мазнини и добавки.

Каква е истинската полза от шамфъстъците

Диетологът Роб Хобсън подчертава, че самите шамфъстъци са изключително полезни. Те съдържат фибри, здравословни мазнини и редица микроелементи, които подпомагат организма.

Стандартната порция от около 30 грама осигурява приблизително 3 грама фибри - около 10% от препоръчителния дневен прием. Това е от ключово значение за доброто храносмилане и поддържането на баланса в чревната микрофлора.

Въпреки че са сравнително калорични - около 160 килокалории на порция - те не водят до напълняване при умерена консумация. Причината е в т.нар. „хранителна матрица“, при която част от мазнините не се усвояват напълно от организма.

Къде е проблемът с дубайския шоколад

Според експерта основният риск идва не от самите ядки, а от начина, по който се използват в модерните десерти.

„Много търговски кремове с шамфъстък, особено тези, използвани в десерти или вирусни шоколади в дубайски стил, съдържат добавена захар, растителни масла, мляко на прах и емулгатори“, предупреждава Роб Хобсън.

В тези случаи потребителите не консумират суперхрана, а силно преработен продукт, който има малко общо с полезните свойства на ядките.

Кой трябва да внимава

Въпреки богатото съдържание на витамини като B6 и E, както и минерали като магнезий и калий, шамфъстъците не са подходящи за всички.

Хората с алергии към ядки трябва да ги избягват напълно, тъй като съществува кръстосана реактивност с кашу. Освен това, заради високото съдържание на FODMAP, те могат да предизвикат подуване и дискомфорт при хора със синдром на раздразненото черво.

Как да ги консумираме правилно

Експертите съветват шамфъстъците да се консумират в естествен вид и в умерени количества. Ядките с черупки помагат за контрол на порциите и забавят храненето, а избягването на прекомерно солени варианти е ключово за здравето.

Комбинирането им с кисело мляко, салати или зърнени храни може да увеличи хранителната стойност на менюто, без да се губят полезните им качества.

