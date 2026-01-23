Боксьори платиха с живота си за 110 рунда и 7 часа битка

Еволюцията на бокса го е превърнала в машина за пари и гаранция за зрелище, но в зората на битките куриозите са всекидневие, а някои рекорди остават неподобрени и до днес.

Като този за най-дълъг боксов мач - една безкрайно любопитна, но и трагична история за прекрачването на лимита на човешките възможности.

Фактологията около изумителния рекорд е ясна - датата е 6 април 1893-та, локацията е Ню Орлиънс, а боксьорите - Анди Боуен и Джак Бърк. Двамата участват в най-лудата битка в историята, като прекарват на ринга 110 рунда.

По онова време боксът все още не е с официален статут и правилата са плаващи.

Кървава лудост за 2500 долара

Битки между корави типове, проблеми с полицията и полулегални състезания. Боуен и Бърк се състезават по сегашните правила - 3- минутни рундове и отброяване на 10 секунди при нокдаун. Има обаче една голяма разлика - няма лимит на рундовете, играе се до категорична победа.

Боуен е едва на 20 и излиза срещу опонента си със самочувствието на непобеден след 12 поредни успеха. Съперникът му трябвало да бъде ученик на Джак Бърк, който отпада в последния момент. Затова и учителят зае мястото на ученика.

Битката започва в 21 часа и продължава в следващите...7 часа и 19 минути. Много от деветте хиляди изтощени зрители напускат местата си, а други заспиват директно в залата.

При цени на билетите от 25 цента, което в наши дни се равнява на около 10 долара. Съдиите също се разотиват, като единствено остава Джон Дъфи, който се вижда принуден да прекрати тази кървава лудост и записва равенство в официалния протокол. Така двамата си поделят и хонорара за победител от 2500 долара.

Жестоки травми, които са фатални

Какво се крие зад тази изумителна издръжливост? И Боуен, и Бърк са любители на маратонските бягания и са тренирали телата си да издържат на прекомерни натоварвания. Въпреки това обаче травмите им са повече от сериозни.

Фрактури на двете ръце, мозъчни сътресения, множество хематоми, увреждане на зрението и загуба на 5 килограма телесна маса. А последствията от този нечовешки сблъсък са повече от сериозни.

След двубоя Бърк е хоспитализиран за месец и половина, принуден е да сложи край на кариерата си заради щетите и умира едва на 44-годишна възраст. През последните години от живота си той страда от загуба на паметта и хронични наранявания на китката.

Историята на Боуен пък е още по-трагична. По онова време мозъчните сътресения не могат да се лекуват, но той продължава да се състезава въпреки медицинските забрани.

И губи живота си едва на 27 години, след като понася тежък удар на ринга, при падането си удря главата в пода, изпада в кома и само след няколко часа издъхва.

Сурова цена за рекорд, който остава недостижим за вечни времена и буди истинско изумление...

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com