Цяло партийно ръководство отива в затвора
Съдът разпореди бившите политици незабавно да стартират излежаване на присъдите
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Съдът разпореди бившите политици незабавно да стартират излежаване на присъдите
В Атина вчера започна делото срещу депутати и активисти на крайно дясната партия "Златна зора". Те са обвинени в организиране и участие в престъпна г...
Прокуратурата на Гърция поиска цялата парламентарна група на крайнодясната партия Златна зора да бъде съдена за криминални престъпления, съобщиха гръц...
Атина. Гръцкият Върховен съд разреши на ултра - националистическата партия Златна зора да участва в изборите за Европейския парламент този месец, пр...
Гръцкото правосъдие поиска имунитета на депутатите от неонацистката партия "Златна зора". Очаква се парламентът да одобри внесеното предложение. Ако т...
Атина. Гръцки съдии са поискали да се снеме имунитета на още девет депутати от крайно-дясната партия Златна зора, за да може да им се повдигнат кримин...
Атина. Гръцката ултра-дясна партия Златна зора ще намери начин да участва на местните и европейски избори през май въпреки репресиите срещу партията,...
Атина. След като в събота пред съда се явиха още трима представители на гръцката неонацистка партия "Златна зора" за закононарушения и по обвинения...
Атина. Още двама депутати, членове на гръцката крайнодясна партия "Златна зора" бяха вкарания във временния арест късно снощи, след като бяха изправен...
Атина. Гръцкият парламент отне държавното финансиране на нео-нацистката партия "Златна зора", чиито лидери са разследвани за престъпна организация. То...
Атина. Аплодирани от близо 150 привърженици, още трима депутати от нацистки-вдъхновената партия Златна Зора в Гърция се явиха в съда, след като им бях...
Атина. Гръцкият парламент ще разгледа законопроект за борба с расизма и ксенофобията, предвиждащ затвор до три месеца и парична глоба от пет хиляди...
Атина. Гръцкият парламент в сряда гласува за сваляне на имунитета на четирима депутати от партия Златна Зора. Имунитетът беше снет на Елени Зарулиа, с...
Атина. Двама души бяха убити и един - тежко ранен, тази вечер, когато двама мъже на мотоциклет откриха огън срещу офис на неонацистката партия „Златна...
Атина. Гръцките депутати гласуваха да се спре държавното финансиране на крайнодясната партия "Златна зора" рано в сряда. Това са най-новите усилия о...
Полицията започна серия от обиски
Атина. Парламентарната комисия по етика излезе с предложението да бъде снет имунитета на 6 депутати от неонацистката партия "Златна зора", пишат гръцк...
Жестокостите на членовете на гръцката крайнодясна партия "Златна зора" бяха показани от Би Би Си. Репортажът, озаглавен "Златна зора: Не казвай и дума...
Люлка на демокрацията и плодородна почва за хитлеристка идеология на пръв поглед взаимно изключващи се понятия. По една или друга причина обаче в Гърц...
Атина. Николаос Михалолиакос, Лидерът на крайната гръцка десница Златна зора, ще отговаря в съда на обвинения за принадлежност към престъпна група,...