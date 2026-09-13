Последният завет на братята, променили София
C тяx ce cвъpзвaт и peдицa дpyги знaчими зa poдинaтa пpoeĸти
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C тяx ce cвъpзвaт и peдицa дpyги знaчими зa poдинaтa пpoeĸти
Властите се опитват да организират извозване на пътници с автобуси, но и това е много сложно
Лидерът на ДПС със силни думи от Завет
Направила го пред актрисата Деси Бакърджиева
Момчетата откраднали коля и извършили грабежи, издирват ги
Възпитателят от ВУИ „Никола Вапцаров" в Завет, отмъкнал от свой ученик печеливш лотариен билет на стойност 100 хиляди лева ще бъде съден за измама в о...
Жители на разградската община Завет заплашват с гражданско неподчинение, заради разбитото шосе, което свързва общинския център с областния град. 2 00...
Прокурори разследват кой лъже за "златния" лотариен билет в Завет "Завистници подучиха детето да ме наклевети. Атаката срещу мене може да е и опит за...
Да гласуваме с номер 4 за Младен Чакъров, за да стане първи на 25-ти октомври. Това призова жителите на град Завет председателят на Националния предиз...
София, Букурещ, Белград, Атина и Анкара ще се обединят, видя Гущерова На смъртния си одър преди 19 г. тя остави завет на всички българи: "Само вярата...
23-годишeн мъж загина при катастрофа на пътя между Завет и Разград. Тя е станала тази нощ на изхода от село Острово в посока кръстовището с пътя Завет...
Полицията търси убийците Откритият Николай Димитров, чийто труп бе намерен в неделя в язовир „Мелницата" край Завет, е бил удушен. Това сочат данни...
Сградата на община в Завет
Разград. Кметът на разградската община Завет съди държавата заради прокурорско обвинение, завършило в съда с оправдателна присъда. 46-годишният Ахтер...
Стара Загора. „Заветите на Левски" – така се нарича безплатната образователна програма за учениците, която регионалният исторически музей организира п...