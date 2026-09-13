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Ванга: Чакат ни 1000 г. мир

Ванга: Чакат ни 1000 г. мир

София, Букурещ, Белград, Атина и Анкара ще се обединят, видя Гущерова На смъртния си одър преди 19 г. тя остави завет на всички българи: "Само вярата...

17 август | 20:35
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