Адемов: Условията в "Ораново" са вещаели злополука
София. "Инцидентът в мина "Ораново" доказва, че при всички положения там е имало условия, които са предразполагали към трагичен изход", заяви министър...
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София. "Инцидентът в мина "Ораново" доказва, че при всички положения там е имало условия, които са предразполагали към трагичен изход", заяви министър...
София. 5 август е ден на национален траур в памет на загиналите миньори в рудник "Ораново". Флаговете на държавните институции са спуснати наполовина,...
Симитли. Над 20 миньори от рудника на смъртта "Ораново" са излезли в болничен. Те са дали на шефовете си медицинските бележки след пробива и свличанет...
Симитли. Двамата миньори от рудник "Ораново", чиито тела бяха открити в петък сутрин, бяха погребани в родното си село Крупник. Иван Лазаров и Николай...
След затварянето на "Ораново" за региона няма изход
Симитли. "Издъхналият миньор е бил шлосер, той не е бил пряко ангажиран със спасителната операция по издирването на затрупаните Николай Михайлов и Ива...
Благоевград. Малко над 2 метра са изчистени през изминалата нощ в лента „А" на рудник „Ораново". 17-ти ден продължава издирването на двамата затрупан...
Крупник се моли за чудо, но не вярва
Спасителите на ръка разстояние от двамата затрупани миньори
Акцията вече не е спасителна, а издирвателна
Издирването на двамата миньори продължава
Благоевград. "4 метра са изкопани в новата обходна спасителна галерия за едно денонощие", заяви тази сутрин управителят на рудник „Ораново" Валери Ман...
Може да прекратят концесията на рудника заради нарушения
Благоевград. Повече от 72 часа продължават спасителните работи по откриване на двамата затрупани в рудник "Ораново" миньори. 35-годишният Иван Лазаров...
Благоевград. Четвърти ден продължава търсенето на двамата затрупани миньори в рудник "Ораново". Досега те все още не са открити. Работата не е спирал...
Докараха помпи с хеликоптер, галерията убиец тъне в кал
Благоевград. "Ситуацията в мина „Ораново" е много динамична. Получил се е масиран скален пробив, при който не е ясно колко глина е изтекла, но е запъл...
Симитли. Единственият начин, по който може да се стигне до затрупаните миньори, е само ръчно с кофи. Това заяви областният управител на Благоевград Му...
Мината даде по 5000 лева на съпругите на загиналите