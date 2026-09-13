Скандал от Таско Ерменков. Най-острите думи срещу Радев
Социалистът надмина всички опоненти на президента
Следете всички новини, анализи и коментари за Таско Ерменков. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Социалистът надмина всички опоненти на президента
Таско Ерменков с остър коментар
В момента има опити за разделение на БСП „на правоверни и неправоверни”
Готови сме да вземем третия мандат, каза Таско Ерменков
Жельо Бойчев и Нона Йотова аут от листите
Нямаме забрана да влизаме в сградата на парламента, оправда се червеният депутат...
Според него машинното гласуване би намалило вероятността от фалшифициране на изборите и би намалило недействителните гласове...
Депутатът от ГЕРБ Емил Христов бе категоричен, че се търси „геополитически, стратегически партньор”, от когото България да закупи новите машини за арм...
Публикуваното от него съобщение на личния му профил във “Фейсбук“ не представлява заблуждаващ сигнал за тревога, казват от държавното обвинение...
Положението около българските граници е обезпокоително заради утежнената ситуация с бежанския поток от Близкия Изток. Това обяви военният министър Ник...
По отношение на проблемите с природната газ България се намира на дъното. В момента сме в газовия апендисит. Това обяви пред журналисти в Сливен депут...
Медиите показаха незаинтересованост към сигнала за купуване на гласове от ГЕРБ в Перник „Нещата в държавата не вървят добре и потъват като в блато, к...
"Ако АБВ решат да оттеглят подкрепата си за правителството, предполагам, че ще го направят съгласувано с Бойко Борисов." Това обяви пред журналисти в...
Силно се притеснявам, че в момента под формата на учения се търси вариант за постоянно присъствие на чужди войски. Това обяви пред журналисти в Сливен...
Питейната вода на Сливен не може да бъде нито бесепарска, нито гербаджийска, тя няма цвят и е просто нужна на хората в града. Това заяви пред журналис...
София. "Предлагаме при констатиране на необосновано увеличение на количеството потребена енергия, хората да могат да обжалват сметката си ток без да я...
"Участието на БСП в политическия живот на България ще бъде в името на това хората да видят, че ние държим на политическите си обещания", заяви Таско Е...
Има една единствена причина, поради която ние участваме в протестите срещу увеличението на тока и тя е, че увеличението е несправедливо и необосновано...
Сливен. Военни от запаса и резерва подкрепят Коалиция БСП лява България за изборите. Това съобщи на среща в Сливен с кандидати за народни представит...
Сливен. Близо три часа продължи срещата на водача на листата на Коалиция БСП лява България за област Сливен Таско Ерменков и колегите му от листата Си...