Всичко за Таксиджии

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Всяко такси с отделен лиценз

Всяко такси с отделен лиценз

Не ми и минава през ума да назнача водачи на трудови договори. Това заяви за "Стандарт" управителят на "Радио СВ такси" Емил Игнатов. Повод за думите...

17 ноември | 20:00
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Таксиджии готвят протест

Таксиджии готвят протест

Таксиметрови шофьори от страната готвят протест. Това съобщи пред БНР Спас Атанасов от „Браншовата камара на таксиметровите водачи и превозвачи" и уто...

17 ноември | 16:00
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Таксиджии дават първа помощ

Таксиджии дават първа помощ

Таксиметрови шофьори вече ще оказват първа помощ на пострадали до идването на медицинския екип. От утре тръгват първите 15 таксиджии парамедици, които...

31 август | 19:05
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