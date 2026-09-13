Таксиджиите с голямо предупреждение за Нова година!
За да не възникнат неприятни ситуации
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За да не възникнат неприятни ситуации
Проблемът е в касовите апарати
Метанът вече стигна 2 лева
От НДК до Бизнес парка за 27 лева?
Доц. д-р Маргарита Бакрачева,психолог Когато става въпрос за силен емоционален изблик, който завършва летално, като в случая с таксиметровия шофьор,...
Остават броени часове до настъпването на Новата 2016 година. Всеки един от нас бърза- да приключи с готвенето, да седне на масата и да каже наздравица...
Парламентът удължи срока за регистрация, но само до пролетта Таксиметровите водачи получиха отсрочка, но не тази, за която лобираха. Парламентът удъ...
6000 таксиметрови шофьори от цялата страна ще се включат в национален протест на 4 декември срещу промените в закона за автомобилните превози. Поправк...
Не ми и минава през ума да назнача водачи на трудови договори. Това заяви за "Стандарт" управителят на "Радио СВ такси" Емил Игнатов. Повод за думите...
Таксиметрови шофьори от страната готвят протест. Това съобщи пред БНР Спас Атанасов от „Браншовата камара на таксиметровите водачи и превозвачи" и уто...
Таксиметрови шофьори вече ще оказват първа помощ на пострадали до идването на медицинския екип. От утре тръгват първите 15 таксиджии парамедици, които...
Редица европейски градове са блокирани от жълтите коли
София. Следващата седмица таксиметрови шофьори започват обучение, как да оказват първа помощ на пострадали, съобщиха от Българския червен кръст. Първа...
Возят ни на 15-годишни автомобили, затягат техническите прегледи София. Възрастта на такситата отново може да се увеличи. Предложението е на бившия т...
"Ранобудните таксиджии - планина повдигат". Тази поговорка влезе от сила, когато ездачите на жълти коли се присъединиха към редовните напоследък митин...
София. Основен проблем за таксиметровите шофьори, които протестират в сряда в София, са промените в Закона за движението по пътищата. Той предвижда вс...
София. Четири протеста блокираха огромна част от центъра на София след като полицията отцепи огромен периметър между сградите на Народното събрание и...
София. Протести и шествия отново ще блокират центъра на столицата през деня. Общонационален студентски протест ще се събере около парламента, синдикал...
София. Столицата ще бъде блокирана от три протеста на 20 ноември, сряда. Ранобудните студенти обявиха общостудентски протест пред сградата на Народно...
Смолян. Таксиджиите от Смолян ще се включат в националния протест в столицата, който се предвижда за 20 ноември, съобщи Тодор Чуртов, представител на...