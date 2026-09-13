"Ремотекс" кани бивши служители на работа
Питат с писмо прокурора и властта как и защо фалира предприятието Новият собственик ще назначи 400-500 души, ще оздрави завода в Раднево За първи пъ...
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Питат с писмо прокурора и властта как и защо фалира предприятието Новият собственик ще назначи 400-500 души, ще оздрави завода в Раднево За първи пъ...
Купихме фалиралия "Ремотекс", ще открием 500 работни места Готвим студенти и ученици за нашия бизнес, казва Николай Вълканов Проф. Николай Вълканов...
Първа инвестиционна банка бе единственият участник в търга за разпродажба на имотите на закъсалото ремонтно предприятие Срещу 8 млн. лв. Първа инвест...
Стара Загора. Мистериозен грък взе фалиралото ремонтно предприятие "Ремотекс" - Раднево, което повече от година не работи. Работниците обаче не очаква...
Стара Загора. Ще подкрепим всяка законодателна инициатива, която е в полза на работниците при ситуации като тази в Ремотекс. Това заявиха депутати от...
Стара Загора. Работещите във фалиралото предприятие Ремотекс, което дължи няколко милиона за заплати, но не дава никакви признаци на живот, са поканил...
В ремонтното предприятие са останали около 300 души с ниска квалификация Ремонтна работилница, която ще поеме част от персонала на закъсалото предпри...
Стара Загора. В ремонтното предприятие „Ремотекс" в Раднево е разпоредена допълнителна проверка по повод сигнала, че то е доведено до фактически фалит...
Раднево. Чучело с ватенка запалиха събралите се около 300 работници от предприятието "Ремотекс"-Раднево, които не са получавали заплати повече от годи...
Раднево. Чучело с ватенка запалиха събралите се около 300 работници от радневското ремонтно предприятие „Ремотекс", които не са получавали заплати пов...
Лидерът на КНСБ Плавен Димитров
Предприятието отдавна се води към умишлен фалит, смятат синдикатите и работниците
От 1 февруари започват съкращения на работници от завода
Стара Загора. Обнадеждени сме от срещата с премиера Пламен Орешарски. Той ни каза, че на заседанието на правителството в сряда ще бъде разгледан казус...
Стара Загора. Отчаяните работници и служители от „Ремотекс, които броят вече втората година без заплати и в сряда преди обяд се събраха пред портала н...
Раднево. Около 300 работници от „Ремотекс – Раднево" излязоха отново на протест. Вече 11 месеца те очакват да им бъдат изплатени заплатите. Те блокира...
Раднево. Работниците от "Ремотекс" излязоха отново на протест. Вече 11 месеца работниците очакват да им бъдат изплатени заплатите. Те блокираха пътя...
Стара Загора. В закъсалото ремонтно предприятие „Ремотекс" - Раднево, което дължи на своите работници и служители над 3,5 млн. лв за неизплатени запла...
Нестихващи протести белязаха последните няколко месеца в Ремотекс
Стара Загора. Социални помощи за Коледа получиха общо 320 от 541-те работника, които се водят по списък в закъсалото ремонтно предприятие, което почти...