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Окупация без край

Окупация без край

"Откак съм в университета, преживях три окупации", разказа ми вчера преподавател в двора на Алма матер, докато заедно с десетки студенти очакваше реше...

29 октомври | 6:10
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