Протест срещу увеличението на депутатските заплати
София. Ранобудните студенти организират протест срещу увеличаването на депутатските заплати, който ще се проведе тази вечер от 18 ч. пред Министерски...
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София. Ранобудните студенти организират протест срещу увеличаването на депутатските заплати, който ще се проведе тази вечер от 18 ч. пред Министерски...
София. Реформаторите заедно с "Протестна мрежа", "Зелените", преподаватели и студенти ще обикалят страната, за да разясняват защо правителството трябв...
София. Групата на преподавателите в подкрепа на студентския протест (повече от 600 преподаватели от университетите и БАН) организира протестна акция с...
Те трябва да избират между окупирани вузове, чалга клубове и терминал 2
София. Ранобудните студенти" организират протест за оставка на правоителствтото, който е конкретно насочен срещу новия закон за МВР, с четвъртък от 1...
София. "Ранобудните студенти" организират поредния протест на 5 декември, но този път срещу нов проектозакон за МВР, според който, по думите им, се ог...
Съпротивата им преминава от окупация в протестни шествия, за да съберат повече съмишленици
Стара Загора. Няма шанс студентите да припознаят, която и да е от сегашните политически сили като нов месия, както навремето припознаха СДС, тъй като...
София. Различни групи хора са се опитвали да повлияят на решенията на Ранобудните студенти във връзка с окупацията на Ректората на Софийския университ...
София. Протести и шествия отново ще блокират центъра на столицата през деня. Общонационален студентски протест ще се събере около парламента, синдикал...
Младежите решиха да не пречат повече на колегите си да посещават лекции, но остават в основната Аула Магна
Обсъждат да пуснат ли частично лекциите в Ректората
София. Поради утрешния митинг на БСП в подкрепа на правителството и дербито „Левски" - ЦСКА, Ранобудните студенти няма да осъществяват акции навън, съ...
София. Както бе обявено от "Ранобудните студенти, към 11 ч. днес пред Народното събрание започнаха да се събират протестиращи с искане за оставка на к...
София. Окупацията на Софийския университет продължава. Втори ден студентите допускат в сградата на Ректората само административния персонал. До края н...
София. "Ранобудните студенти" обявиха пред журналисти, че окупацията на Ректората на Софийския университет ще падне в сряда, когато ще бъде възстанове...
София. Софийският университет вече е под тотална окупация. "Ранобудните студенти, окупирали Софийския университет, обявяваме пълна и ефективна окупац...
Хиляди се събраха пред Алма матер на 10 ноември с плакати "Не ви искаме прехода"
"Откак съм в университета, преживях три окупации", разказа ми вчера преподавател в двора на Алма матер, докато заедно с десетки студенти очакваше реше...
София. Днес Ректорският съвет на СУ ще има заседание по повод безсрочната окупация на студентите. Това съобщава ректорът на висшето учебно заведение п...