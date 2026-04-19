Преглед на печата в Добрич
Голямото заглавие на в. "Нова добруджанска трибуна" е на спортна тема - вестникът отбелязва спечелването на купата на България от волейболния тим "Доб...
Водещата тема на днешния брой на в. "Нова добруджанска трибуна" е откриването на регионалното депо за твърди битови отпадъци, като медията съобщава, ч...
Предстоящият туристически сезон е тема на всекидневника "Нова добруджанска трибуна" и седмичникът "Седмичен глас", защото туризмът е ключов отрасъл за...
„Титан" започна да чисти, отводняват „Нов път", обсъждат се мерки за спиране на свлачището в Симеоново. С тези добри новини започва броят на вестник „...
Заловиха цигари за половин млн. лв., съобщава вестник „Видин". На първа страница е поместена и информация за тържествата в памет на Апостола. Разказа...
ВИДИН Баржа с 850 т азотни торове потъна в Дунав, съобщава днес вестник „Видин". И успокоява – няма опасност от замърсяване на реката. Ново отличие з...
Видин. Да спрем съсипията, приканва читателите си вестник „Видин". Масова безработица тресе района, за 1 място се борят 18 души. Затова, когато гласув...
Добрич. Водещата тема на броя на в. "Нова добруджанска трибуна" е свързана с валежите. Репортажно вестникът разказва за готовността и действията, коит...
Добрич. Над 600 хил. евро ще получи област Добрич за възстановяване на щетите от наводнението през юни миналата година. Това е водещата тема на броя н...
ВИДИН Пещерата „Магура" влиза в списъка на ЮНЕСКО за световното културно и природно наследство, съобщава на първата си страница вестник „Видин". Втор...
ВИДИН Спират 38 влака от днес. Сред тях е и откритият преди месец влак Видин – Мездра, съобщава на челната си страница вестник „Видин". От 1 февруари...
„Пламен хвана богоявленския кръст, но остана без гащи" е заглавието, което днес привлича вниманието на читателите на вестник „Видин". Под него е предс...
Дoбрич. В броя си днес ежедневникът "Нова добруджанска трибуна" съобщава, че руски кораб, който е аварирал е закотвен в Балчик. Друга тема от първата...
ВИДИН „За всекиго по нещо интересно". Така е озаглавено интервюто със заместник-кмета на Видин Борислава Борисова в днешния брой на вестник „Видин"....
ДОБРИЧ Водеща тема на днешния брой на в. "Нова добруджанска трибуна" е за изборния ден, като вестникът пише, че добруджанци са гласували за по-добро...
ВИДИН „Честит първи учебен ден", е уводното заглавие на вестник „Видин". На темата за новата учебна година е посветена една страница от вестника. На...
Добрич. Общи са темите от първите страници на добричките всекидневници днес. И двата вестника съобщават, че от днес започва изплащането на помощи на п...
ДОБРИЧ Водещата тема на в. "Нова добруджанска трибуна днес" е за приключилия в неделя вечер Миден и рибен фестивал в Каварна. Вестникът репортажно ра...
Видин. С „Долу ръцете от кмета на Видин" започва броят на вестник „Видин". Разказано е за митинг в подкрепа на кмета Герго Гергов, обвинен в ощетяване...
ВИДИН С новината за проверка в общината започва броят на вестник „Видин". Служители на СДР – ДАНС са направили проверка в кабинетите на кмета Герго Г...