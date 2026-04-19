Преглед на печата в Добрич

Голямото заглавие на в. "Нова добруджанска трибуна" е на спортна тема - вестникът отбелязва спечелването на купата на България от волейболния тим "Доб...

27 април | 8:31
Преглед на печата в Добрич

Водещата тема на днешния брой на в. "Нова добруджанска трибуна" е откриването на регионалното депо за твърди битови отпадъци, като медията съобщава, ч...

23 март | 8:04
Преглед на печата в Добрич

Предстоящият туристически сезон е тема на всекидневника "Нова добруджанска трибуна" и седмичникът "Седмичен глас", защото туризмът е ключов отрасъл за...

16 март | 8:45
Преглед на печата във Видин

„Титан" започна да чисти, отводняват „Нов път", обсъждат се мерки за спиране на свлачището в Симеоново. С тези добри новини започва броят на вестник „...

16 март | 8:26
Преглед на печата във Видин

Видин. Да спрем съсипията, приканва читателите си вестник „Видин". Масова безработица тресе района, за 1 място се борят 18 души. Затова, когато гласув...

09 февруари | 8:26
Преглед на печата в Добрич

Добрич. Водещата тема на броя на в. "Нова добруджанска трибуна" е свързана с валежите. Репортажно вестникът разказва за готовността и действията, коит...

02 февруари | 8:33
Преглед на печата в Добрич

Добрич. Над 600 хил. евро ще получи област Добрич за възстановяване на щетите от наводнението през юни миналата година. Това е водещата тема на броя н...

19 януари | 8:50
Преглед на печата от Видин

ВИДИН Пещерата „Магура" влиза в списъка на ЮНЕСКО за световното културно и природно наследство, съобщава на първата си страница вестник „Видин". Втор...

19 януари | 8:30
Преглед на печата във Видин

„Пламен хвана богоявленския кръст, но остана без гащи" е заглавието, което днес привлича вниманието на читателите на вестник „Видин". Под него е предс...

08 януари | 7:25
Преглед на печата в Добрич

Дoбрич. В броя си днес ежедневникът "Нова добруджанска трибуна" съобщава, че руски кораб, който е аварирал е закотвен в Балчик. Друга тема от първата...

08 декември | 9:07
Преглед на регионалния печат

ВИДИН „За всекиго по нещо интересно". Така е озаглавено интервюто със заместник-кмета на Видин Борислава Борисова в днешния брой на вестник „Видин"....

20 октомври | 7:39
Преглед на печата от Добрич

ДОБРИЧ Водеща тема на днешния брой на в. "Нова добруджанска трибуна" е за изборния ден, като вестникът пише, че добруджанци са гласували за по-добро...

06 октомври | 6:52
Преглед на регионалния печат

ВИДИН „Честит първи учебен ден", е уводното заглавие на вестник „Видин". На темата за новата учебна година е посветена една страница от вестника. На...

15 септември | 7:15
Преглед на печата в Добрич

Добрич. Общи са темите от първите страници на добричките всекидневници днес. И двата вестника съобщават, че от днес започва изплащането на помощи на п...

10 септември | 7:35
Преглед на регионалния печат

ДОБРИЧ Водещата тема на в. "Нова добруджанска трибуна днес" е за приключилия в неделя вечер Миден и рибен фестивал в Каварна. Вестникът репортажно ра...

08 септември | 8:02
Преглед на печата във Видин

Видин. С „Долу ръцете от кмета на Видин" започва броят на вестник „Видин". Разказано е за митинг в подкрепа на кмета Герго Гергов, обвинен в ощетяване...

11 август | 7:40
Преглед на регионалния печат

ВИДИН С новината за проверка в общината започва броят на вестник „Видин". Служители на СДР – ДАНС са направили проверка в кабинетите на кмета Герго Г...

04 август | 6:44
