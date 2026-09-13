Асошиейтед Прес обвини САЩ в незаконно подслушване
Вашингтон. Асошиейтед Прес (АП) обвини министерството на правосъдието на САЩ в подслушване на журналисти от информационната агенция. В изявление на Г...
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Вашингтон. Асошиейтед Прес (АП) обвини министерството на правосъдието на САЩ в подслушване на журналисти от информационната агенция. В изявление на Г...
Цветанов призова да се разбере кой е влизал в дома на експремиера
СРС-гейт ни отдалечава от Шенген
Борисов обяви, че е бил на разговор
Брюксел. Европейската комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред решава дали да разглежда въпроса с нерегламентираното подслушване в Бъл...
София. Служителки на МВР са били подслушвани, това разказаха те за бТВ. Двете жени разкриха, че личен разговор между тях е бил записан в бюфета на дир...
81% ще гласуват за любимците си, въпреки СРС-тата
Вместо голяма кариера бившият градски прокурор може да получи обвинение
МВР и прокуратурата коват нови правила за СРС, Борисов ги подкрепи
Варна. "БСП няма желание да управлява", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от сцената на зала "Конгресна", която беше претъпкана с близо 5 000 души. "...
Варна. "Не съм запознат с информацията за мен, която има в медиите", заяви Цветан Цветанов, отказвайки коментар по позицията на прокуратурата относно...
Хасково. „Пуснаха Емчо и Иванчо да се замерят, а нашият човек е целият в бяло, като мушама е - по него каквото и да падне, се стича.", с това образно...
София. "Действията на българската прокуратура показват, че има шанс България да се превърне в демократична правова държава, а това ще отвори вратите и...
София. "Целта на тази мръсна компроматна кампания е да намали избирателната активност на изборите." Това заяви кандидатът за народен представител от П...
Ексминистърът съзнателно е допсунал нарушения при изпозлване на СРС-та, твърдят от СГП
София. заместник-градският прокурор на София Роман Василев ще замести освободения от длъжността градски прокурор Николай Кокинов, докато бъде избран и...
Брюксел. Европейската комисия не предвижда засега извънреден доклад за България по механизма за сътрудничество и проверка преди този, който се очаква...
София. Съпругата на бившия земеделски министър Мирослав Найденов - Нина, опроверга зам.-шефа на ГЕРБ Цветан Цветанов, че са в развод. "Не съм подала...
Велико Търново. „Предизвиканият скандал с подслушването и внасянето на този анонимен сигнал в началото на кампанията от лидера на БСП Сергей Станишев...
София. Прокуратурата не трябва да се съобразява с правителството, за да работи с развързани ръце. Това каза главният прокурор Сотир Цацаров след извън...