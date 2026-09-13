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4 месеца отсрочка за Гърция

4 месеца отсрочка за Гърция

Министрите на финансите от еврозоната и Гърция в крайна сметка се споразумяха за продължаване на финансовата помощ с четири месеца. Това ще даде глътк...

21 февруари | 14:12
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