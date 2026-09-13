Правителството даде отсрочка на бизнеса за еврото. Датата
Законопроектът се очаква да бъде гласуван на второ четене и в пленарната зала в сряда
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Законопроектът се очаква да бъде гласуван на второ четене и в пленарната зала в сряда
Смили се над студентите
Патриарх Кирил не е в санкциите заради ветото на Украйна
Желанието на България е да бъде изключена от ембаргото до декември 2024 година
Горивото за колите с газови уредби може да стане по-евтино, но трябва да питаме ЕК
Не теглете нови заеми, за да погасявате стари, съветват експерти
Тихомир Тошев посъветва хората да не теглят нови кредити за погасяване на стари
Още до 10 месеца удължаване на времето за подмяна
Предлагат нови мерки за намаляване на негативното въздействие на коронакризата
Фармацевтите искат защитени аптеки
Фармацевтите получават 6 месеца отсрочка за верифициране на лекарствата
Приемането на пенсионната реформа в Гърция предизвика нови безредици в Атина в неделя вечерта
2 месеца отсрочка ща получи Сметната палата, за да приключи одита на изпълнението: Ефективност и ефикасност на банковия надзор, осъществяван от БНБ за...
Европейският комисар по земеделието Фил Хоган идва в София на 10 юли (петък), съобщиха за БГНЕС правителствени източници. Хоган ще има срещи с президе...
Правителството шокира гърците и Европа с идеята си за референдум Гърците масово теглят пари, пазаруват и зареждат гориво у нас. Паника обзе комшиите,...
Обмислят сезонна такса "Дълг към обществото" за износа Новият ценови период за електроенергията може да започне от 1 август вместо от 1 юли. Това ста...
След дълги и мъчителни преговори Гърция и Еврогрупата се разбраха за удължаване на спасителната програма за страната с 4 месеца. Финансовите министри...
Министрите на финансите от еврозоната и Гърция в крайна сметка се споразумяха за продължаване на финансовата помощ с четири месеца. Това ще даде глътк...
Брюксел ще преразгледа исканията си за доплащане Деветте страни членки на Европейския съюз, които трябваше до 1 декември да довнесат средства в евроб...
Розовият месец за съпричастност с болните от рак на гърдата започва във вторник