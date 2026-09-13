NSA: Китай може да саботира авиацията и електричеството на САЩ
Китай и "вероятно една или две" други държави имат възможността да получат достъп и евентуално да спрят компютърни системи, отговарящи за финансите, а...
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Китай и "вероятно една или две" други държави имат възможността да получат достъп и евентуално да спрят компютърни системи, отговарящи за финансите, а...
Почти 18 месеца след разкритията на Едуард Сноудън, които преобърнаха тайния свят на наблюдение в САЩ, сенатът на САЩ отхвърли един от най-добрите зак...
Вашингтон. Ново развитие по шпионския скандал с Агенцията за национална сигурност NSA в САЩ отново върна темата във фокуса на световните медии и общес...
Москва. Едуард Сноудън обяви, че "мисията е изпълнена ", в интервю за Washington Post, седем месеца след разкритията му бяха публикувани за първи път...
Вашингтон. Държавната агенция за национална сигурност на САЩ събира близо пет милиарда записи на ден по местонахождението на мобилни телефони по цел...
Берлин. Британският посланик в Берлин е бил привикан от външното министерство на Германия, за да отговори на твърденията за шпионаж от страна на Велик...
Пекин. Китай ще засили сигурността си след твърденията, че американската Национална агенция за сигурност (NSA) е събирала данни на милиони телефонни...
Лондон. Американската агенция за национална сигурност тайно е наблюдавала 60 милиона телефонни разговори в Испания за един месец, предаде Би Би Си,...
Париж. Франция поиска обяснение от САЩ, след доклад, че Националната агенция за сигурност на САЩ тайно е записвала милиони телефонни разговори, прове...
Вашингтон. Най-малко дузина служители на американската Агенция за национална сигурност (NSA) са злоупотребили с тайните програми за наблюдение през...
Вашингтон. Американската Агенция за национална сигурност (NSA) ще съкрати 90% от системните си администратори, за да намали броя на хората, които имат...
Вашингтон. Правителството на САЩ е събирало детайлна информация за разговори на по-малко от 300 определени телефонни номера сред милионите телефонни з...
9000-10000 запитвания за потребителски данни са отправени към Фейсбук от страна на различни американски правителствени агенции през втората половина...
Лондон. Британското правителство предупреди авиокомпаниите да не позволяват на бившият служител на ЦРУ Едуард Сноудън да лети до Великобритания, споре...
Лондон. Бивш технически служител на ЦРУ е източникът на изтеклите в медиите информации за програмите за наблюдение на американското правителство, пр...
Президентът на САЩ Барак Обама увери американците, че никой не подслушва телефонните им разговори, и че проследяването на имейли и интернет активнос...
Лондон. Американската агенция за национална сигурност (NSA) е събирала данни за телефонните разговори на десетки милиони американци, според вестник...