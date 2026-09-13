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Сноудън: Аз вече спечелих

Сноудън: Аз вече спечелих

Москва. Едуард Сноудън обяви, че "мисията е изпълнена ", в интервю за Washington Post, седем месеца след разкритията му бяха публикувани за първи път...

24 декември | 11:58
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NSA подслушвала и във Франция

NSA подслушвала и във Франция

Париж. Франция поиска обяснение от САЩ, след доклад, че Националната агенция за сигурност на САЩ тайно е записвала милиони телефонни разговори, прове...

21 октомври | 9:40
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