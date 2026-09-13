Решено е. Ето кога се кълне новият кабинет
Няма да има никакво забавяне
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Няма да има никакво забавяне
ГЕРБ и БСП заговориха с езика на ДПС, ДБ готови на разговори с всички
Това стана ясно от думите на социалния министър Георги Гьоков
Вотът на недоверие е шанс за рестарт, но след избори, казва социологът
Вдигането на пенсиите не значи повече пенсионерски гласове
Бизнесът се прости с компенсациите си за ток, политиците - с мечтите си за нов кабинет
Ако ПП бяха оставени в предстоящата трудна зима, вероятно рейтингът щеше плавно да спада, коментира Първан Симеонов
Ето кои са тримата нови министри
Премиер ще остане Стефан Янев
Важно е българите да са спокойни по отношение на COVID-19, икономиката се нуждае от глътка въздух, каза вицепрезидентът
Не е почтено правителство на края на мандата си да внася плана, каза той
Борисов с логична, но токсична оферта, Слави мълчи и следва конституцията
Важно е всеки ден да си гледате ангажиментите, нареди премиерът
В двореца "Планалто" се състоя официалната церемония по встъпване в длъжност на новото правителство на Бразилия. Кабинетът бе сформиран от временния п...
Още през януари мнозинството от гръцките избиратели вярваше, че лидерът на "Сириза" ще успее да смекчи социалните последици от икономиите, провеждани...
Кольо Колев, "Медиана" (пред "Фокус") Даже едно загубено правителство е по-добро от никакво и предсрочни избори. В този смисъл трябва да приветстваме...
София. АБВ може да участва в следващото правителство, ако то не е дясно-център и ако в програмата на ГЕРБ и Реформаторския блок присъстват основните а...
Реформаторите искат и патриотите, те отказват постове Пореден ден на преговори за съставяне на правителство с партийни лидери проведе шефът на ГЕРБ Б...
Министрите - от ГЕРБ и реформаторите, съгласуват решенията с патриотите Бойко Борисов ще е министър-председател на кабинет на стабилността. А в съста...
След първия кръг преговори управленският пъзел изглежда още по-труден Душеведите продължават да хвърлят боб по въпроса какво е искал да каже мъдрият...