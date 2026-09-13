Вял протест на сутрешното кафе
София. Флашмобът "на кафе пред парламента" и тази сутрин бе доста малоброен. В пъти повече са полицаите, които съблюдават за реда около Народното събр...
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София. Флашмобът "на кафе пред парламента" и тази сутрин бе доста малоброен. В пъти повече са полицаите, които съблюдават за реда около Народното събр...
София. Няколкостотин души се събраха пред Народното събрание в традиционния сутрешен протест. След като повече от месец хората бяха "На кафе пред парл...
Протестът „На кафе" днес е „На плаж"
София. Протестиращи отново пиха кафе пред парламента. Във вторник няма пленарно заседание, но в 10 часа се събраха членовете на бюджетната комисия, за...
София. Опашка за кафе пред парламента. И тази сутрин множество граждани са се събрали около паметника на Цар Освободител, за да покажат неодобрението...
София. За пореден път протестиращите срещу кабинета на Пламен Орешарски се събраха на сутрешно кафе пред парламента. 10:10 Протестиращи срещу правите...
София. Започва нова седмица с аромат на кафе пред парламента. Тази сутрин протестът с топлата напитка, който е 26-ти поред, стартира под звуците на тъ...
София. За пореден ден протестиращите се събират в акцията „На кафе пред парламента" в деня, в който за втори път парламентът избира председател на ДАН...
София. Половин час по-рано се събраха в четвъртък протестиращите в поредния протест „На кафе пред парламента". Идеята е той да прерастне в „обяд, след...
София. Нов ден на протести и тази сутрин в знак на недоволство срещу управляващите и назначението на новия управител на Софийска област Емил Иванов в...
София. Група протестиращи блокираха движението пред Народното събрание. Тази сутрин точно в 07.00 ч. антиправителствени демонстранти започнаха да прав...
София. Пореден ден на сутрешен протест срещу правителството на Пламен Орешарски. Днес срещу сградата на парламента пак се носи аромат на кафе. Протест...
София. Пореден ден на сутрешни протести с чаша кафе в ръка пред парламента. Това утро протестиращите блокираха движението по бул. „Цар Освободител" от...
Бунтари се готвят да превземат метрото и летищата в София и Пловдив
София. Велосипедисти се събраха пред сградата на Министерския съвет на кафе. След това те тръгнаха по булевард "Витоша". За 26-ти пореден ден в София...
Пореден ден на флашмоба "На кафе пред парламента"
София. За пореден път започна сутрешният протест пред Народното събрание, който се провежда в допълнение към многохилядните вечерни протести от три се...
София. За седми път граждани протестират и сутрин срещу правителството на Пламен Орешарски, пиейки сутрешното си кафе пред Народното събрание. Целта и...
3000 искат Цацаров да вземе имунитета на Сидеров, той мисли седмица
Очаква се това да е най-мащабният протест до момента