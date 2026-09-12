Всичко за Любомир Христов

Следете всички новини, анализи и коментари за Любомир Христов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Политика Моят град Местни избори 2019
Сменят 9000 лампи в София

Сменят 9000 лампи в София

Консумацията на ток ще намалее с 20% София. "Подменят се около 10% от осветителните тела в София – почти 9 000 осветителни тела, при около 90 хил. об...

16 декември | 16:54
0 коментара
6966