Преизбраха Димитър Радев за управител на БНБ
За поста Радев се състезаваше с предложения от „Възраждане“ финансист Любомир Христов
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За поста Радев се състезаваше с предложения от „Възраждане“ финансист Любомир Христов
От 13:00 часа днес, на извънредно заседание, депутатите избират управител на БНБ
Димитър Радев се очаква да бъде преизбран
Костадин Костадинов представи кандидата в парламента
Те ще стимулират интереса на младите хора към нови професии, заяви кметът на града Любомир Христов
ГЕРБ печели с 80 гласа пред БСП
Общинарят и парламентаристката напуснаха, Цветанов брани колежката си Скандал с обществена поръчка за спирки в София приключи с две оставки. Премиеръ...
Сутринта разговарях с кмета на София г-жа Фандъкова по повод материала, излъчен от Нова телевизия. Заради създалото се напрежение и внушения сред граж...
Ден след балотажа новият кмет на Шумен Любомир Христов представи екипа си. На вота той събра 66% от гласовете на съгражданите си, отишли до урните. Та...
Любомир Христов от ГЕРБ води в Шумен при обработени 62 секции, съобщи "Фокус". Той е получил 39,03 % от действителните гласове. Втори е кандидатът на...
През този месец на предизборна кампания обещахме тя да е позитивна, да бъдем толерантни, да се срещаме и разговаряме с хората, да представим нашите ид...
Ще намалим бюрократичните затруднения пред бизнеса при получаване на разрешителни и по отношение на сроковете за издаване. Ще разширим електронното об...
Близо 10 000 са хората, които пътуват гратис в столичния градски транспорт за последната година. Това заяви пред "Дарик" зам.-кметът по транспорта Люб...
Центърът за градска мобилност (ЦГМ) ще изтегли заем 81 млн. лв., за да покрие стари задължения. Това реши днес Столичният общински съвет, предаде БГНЕ...
Бавното правосъдие също може да доведе до убийства, казва Любомир Христов
София. Става дума за кардинална промяна в пенсионната система, която до вчера беше счупена, а от 1 януари става разнебитена, заяви по БНР финансистът...
Консумацията на ток ще намалее с 20% София. "Подменят се около 10% от осветителните тела в София – почти 9 000 осветителни тела, при около 90 хил. об...
ГЕРБ е единствената политическа сила, способна да изведе страната от поредната криза
София. Започна основен ремонт на 10 км от Ботевградско шосе. Изцяло ще бъде рехабилитиран участъкът от ул. "Летоструй" до Столичния околовръстен път....
София. Кръстовището около Руски паметник, което е едно от най-натоварените в София, ще претърпи основен ремонт това лято. Това съобщи зам.-кметът по т...