Дъщерята на Гълъб Донев проговори за коронацията на Чарлз
Случва се веднъж в живота, беше много специално за мен, каза Габриела Донева
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Случва се веднъж в живота, беше много специално за мен, каза Габриела Донева
Чарлз Трети е раздразнен от неуважителното отношение на Камила
След дни на спекулации лъсна истината
Анализ на кралски експерт
По време на коронацията Габриела е била облечена в изумрудено зелена рокля
Първата съпруга на Чарлз загина в автомобилна катастрофа през 1997 г.
Друга е причината да не сложи короната с диаманта Кохинор
Опече пай с плодове от градината си
Цветята били поставени на гроба в Уестминстърското абатство по молба на Камила
Над 14 милиона зрители са гледали събитието
Еуфорията във Великобритания покрай коронацията на крал Чарлз III продължава
Правомощията му не са свързани само с целуване на ръката му, а със сериозно влияние в политиката и обществения живот
Крал Чарлз Трети беше коронясан заедно със съпругата си Камила
Съпругата му Меган и двете им малки деца обаче останаха в САЩ
Направи нещо, което никой не очакваше
Голямо забавление на коронацията
Какво не знаем за жената до Чарлз Трети
Бъкингам не иска и да чуе за тях
Тя на 360 години
Един детайл от тоалета й предизвика недоволство