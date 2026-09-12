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250 лева помощ за първолаци

250 лева помощ за първолаци

София. Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас в държавно или общинско училище наесен, ще се увеличи от 150 на 250 лева. Това реши кабине...

05 юни | 11:23
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