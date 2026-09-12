Лиляна Павлова: Варна е най-ощетена от кабинета на Орешарски
"Варна е най-ощетена от правителството на новата тройна коалиция, въпреки че в кабинета има двама министри от морската столица, а самият премиер влезе...
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"Варна е най-ощетена от правителството на новата тройна коалиция, въпреки че в кабинета има двама министри от морската столица, а самият премиер влезе...
Велико Търново. Касиране на изборите ще искат на мирен протест тази вечер великотърновци. Старата столица се подготвя за трети пореден протест срещу...
НСОРБ с обобщени искания към кабинета "Орешарски"
Трябва ни работеща държава, категорични са предприемачите
Съквартирант на Станишев е фаворит в Разград, Копривщица не иска Емил Иванов
София. "Винаги може да се спори относно различни параметри. Струва ми се, че ние наистина се намираме в сравнително най-тежката ситуация от началото н...
Кабинетът определи и нов шеф на Държавния резерв
София. Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас в държавно или общинско училище наесен, ще се увеличи от 150 на 250 лева. Това реши кабине...
Златанова разпуска с баскетбол, Найденов е фен на тениса, Андреева рисува
София. Новите министри били шокирани от завареното във ведомствата им, съобщи лидерът на БСП Сергей Станишев пред Нова телевизия. Той добави, че знае...
Край на шоковите скокове на тока, обеща Драгомир Стойнев
Помощи срещу образование, няма да раздаваме пари на калпак, заяви Адемов
Предприятието дава хляб на над 3600 души, каза новият транспортен министър Данаил Папазов
София. Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу изпрати поздравления на новоизбрания премиер Пламен Орешарски от свое име и от името н...
София. Новите министри от кабинета на Пламен Орешарски обещаха приемственост, преглед на наследството в ресорите си, както и диалог със съсловни и гра...
120 депутати подкрепиха новия министър-председател
София. Лапсус на зам.-председателя на Народното събрание Христо Бисеров роди вица на деня в парламента. "За Коалиция за Атака остават 22 минути. Изви...
София. Заместник-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов съзря популизъм в това, което става в парламента. Той повтори няколко пъти тезата си от парламе...
Правят оценка на кабинета "Орешарски" напролет
Вратата на ГЕРБ е отворена за Орешарски, обяви лидерът