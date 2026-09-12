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Срещата на Г7 започна

Срещата на Г7 започна

Започна срещата на върха на Г7 - седемте най-големи икономики в света. Тя се провежда в замъка Елмау, Бавария. Държавните и правителствените ръководи...

07 юни | 15:01
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