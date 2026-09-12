5 държави печелят от войната, Иран и Украйна са най-губещи
Светът се раздели със 700 милиона барела петрол
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Светът се раздели със 700 милиона барела петрол
Каква е позицията на световните демокрации
Споразумението предвижда и гигантски инвестиции във ВЕИ-та
Херцогинята на Кеймбридж заведе първата дама на САЩ в училище
Историческото решение беше взето днес в Лондон
Външните министри заявиха, че са загрижени от голямото натрупване на руски военни сили по границите на Украйна
Facebook обяви плановете си през юни да пусне своята цифрова валута
И САЩ коментира резултатите от референдума за излизане на Великобритания от Европейския съюз. В първата реакция от високопоставен американски предста...
Лидерите на страните от Г7 ще потвърдят днес в Германия своето единство пред тероризма и огнищата на международните кризи. Това ще стане при закриване...
Германия и САЩ подкрепиха твърдата линия, лидерите обсъждат Гърция Лидерите от Г-7 дадоха сигнал, че няма да има смекчаване на твърдата линия към Мос...
Започна срещата на върха на Г7 - седемте най-големи икономики в света. Тя се провежда в замъка Елмау, Бавария. Държавните и правителствените ръководи...
Представител на организацията STOPG7 заяви, че по време на съботния протест срещу групата на седемте най-развити индустриални страни в света са били р...
Москва. Руският премиер Дмитрий Медведев определи подкрепата на седемте най-развити страни в света (Г7) към военната операция в Източна Украйна като „...
Москва. Русия заплаши да прати военни, които да спасят заловените в Славянск. "Господарят на Кремъл Владимир Путин започна опасна игра, която заплаши...
$70 млрд. долара може да изтекат от страната в първите три месеца на годината