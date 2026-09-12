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Достойнство по украински

Достойнство по украински

На фона на кошмарните делници някои хора си измислиха празници. Президентът на Украйна Петро Порошенко подписа указ, с който провъзгласява нов национа...

18 ноември | 22:10
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