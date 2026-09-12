Освиркаха Порошенко на годишнината на Майдана
Украинският президент Петро Порошенко бе освиркван на церемония за отдаване почит на жертвите на "Майдана". По повод навършилата се година от началот...
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Украинският президент Петро Порошенко бе освиркван на церемония за отдаване почит на жертвите на "Майдана". По повод навършилата се година от началот...
На фона на кошмарните делници някои хора си измислиха празници. Президентът на Украйна Петро Порошенко подписа указ, с който провъзгласява нов национа...
Опозицията иска промяна на конституцията, ограничаваща правата на президента
"Оранжевата" ни донесе свободата, която слабият Юшченко пропиля, признават в Киев
Арсений Яценюк е сред 50-те най-влиятелни евреи в Украйна
Край на строгите мерки срещу демонстранти в Киев
Поредна кървава нощ в Украйна, борбата продължава
Киев. Лидерите на украинската опозиция се договориха с президента за примирие. Това съобщи късно снощи РИА "Новости". Срещата между властта и опозиция...
Нито опозицията може да вземе властта, нито управляващите могат да потушат бунта
Имаше множество сблъсъци между демонстранти и полиция
Киев. Хиляди украинци изпълниха площад "Независимост" в Киев, за да покажат недоволството си срещу новите закони срещу демонстрантите. Близо 100 000 д...
Киев. Пореден ден на протести в Украйна. В сряда вечерта много украинци се включиха във факелно шествие, посветено на 105-тата година от раждането на...
Семейство, участващо в протестите, кръсти бебето си Евромайдан
Киев. Хиляди милиционери нахлуха през нощта на площада в Киев, за да разпръсне протеста. Служителите разтуриха част от барикадите и „окупираха" част о...
87% от украинците са песимисти за бъдещето, сочи изследване на МАИС
Киев. Украинският опозиционер и бивш премиер Юлия Тимошенко сравни президента Виктор Янукович със Сталин. Освен това го обвини, че превръща Украйна в...
Политологът Васил Гарнизов и блогърът Иво Божков носят послание до "Евромайдана"