Аватари на насилието
Когато Тръмп удари, Кики и Асен започват да жилят отровно
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Когато Тръмп удари, Кики и Асен започват да жилят отровно
Заподозрените са обвинени в организиране и членство в терористична групировка
Фламандци екстремисти обвиняват в мекушавост валонците Ройтерс Пикаещото момченце - статуята на малкия херувим, който безгрижно се облекчава в сърце...
Арестуваха един от най-видните ислямски екстремисти в Германия беше арестуван днес по подозрение в поддържане на чуждестранна терористична организация...
Екстремист е активирал взривно устройство в Ливан. Това е станало по време обиск в дома му в северната част на страната. Мъжът, който се издирвал от...
Единият от заподозрените за стрелбата в Калифорния, при която бяха убити 14 души - Саид Ризван Фарук е използвал социалните мрежи за връзка с екстреми...
Любители на екстремни спускания със ски и сноуборд продължават да рискуват живота си в улеите под връх Тодорка в Пирин планина. Спасителите успяха да...
Разширяването на Шенген и включването на България и Румъния в него, както и плътната употреба на информационните системи от всички държави-членки на Е...
Израел помага на европейските разузнавания срещу терористичната заплаха Нивото на бдителност в България е високо, смята посланикът на Израел Шаул Кам...
Кметицата на Париж заяви, че възнамерява да съди телевизия "Фокс нюз" на Рупърт Мърдок заради обиди, които по думите й американският канал отправил къ...
„Ислямска държава" освободи 350
Полицията във Франция издирва съучастници на атентаторите Париж. Говорител на йеменския клон на терористичната организация „Ал Кайда" заяви, че групи...
"Ислямска държава" пое отговорност за "Шарли Ебдо", закани се на Великобритания и Америка Заплахата е от базирана в Сирия клетка на организацията, пр...
Порт де Венсен. Френските спецчасти са убили Амеди Кубалиди от Монруж, който застреля полицайка и рани тежко общински служител в четвъртък. Това се сл...
"Посветил съм се на това да създам услуга, където да можете да говорите свободно без страх от насилие", написа в статус в собствения си Фейсбук профил...
Сидни. При антитерористична операция в Сидни бяха задържани двама мъже. В документи, конфискувани при операцията, се споменат правителствени обекти ка...
Брюксел. С 0,5% е понижена прогнозата за икономическия растеж на България през тази година, съобщиха от ЕК. В предишната си прогноза от месец май Брю...
Нямаме време за губене, защото екстремистите се опитват да заличат идентичността в Ирак. Те знаят, че когато няма идентичност, няма история. Това заяв...
Брюксел. Лагер за подготовка на джихадисти действа в белгийската част на Ардените, съобщават местните медии. Разкритието е направено, след като присъс...
Турция и Саудитска Арабия против въздушни удари Вашингтон. Американският президент Барак Обама е заявил пред лидерите на Конгреса, че не се нуждае от...