Аватари на насилието

ПП-ДБ са копие на левите екстремисти в САЩ

Кога човешкото умира? Когато смъртта носи не скръб, а цинична усмивка. В рамките само на няколко дни го видяхме и в САЩ, и в България. И окончателно разбрахме, че октоподът на Сорос, пуснал пипала както в Америка, така и по целия свят, включително у нас, руши не само държави, но и ценности. Ражда чудовища.

В САЩ политическото убийство на Чарли Кърк, близък съратник на Тръмп и активист на MAGA, предизвика радост в противниците на президента. У нас побоят на полицейския шеф в Русе накара БГ Елфите на Ивайло Мирчев („ДА, България“) да ликуват и да превърнат посегателството върху държавността в инструмент за политическа атака.

Озлобените хора

В четвъртък трагичната гибел на един български полицай, изпълняващ служебния си дълг да охранява малка, но шумна сбирка на ПП-ДБ пред входовете на парламента, бе грозно и брутално употребена от фалшивата „промяна“ за поредния й пърформанс по вдигане на изгубен рейтинг.

„Асоциирани сте с озлобени хора, които вместо аргументи използват ругатни и клевети“, обърна се Даниел Митов към ПП-ДБ по време на дебатите по петия вот на недоверие към правителството на Росен Желязков и изрази възмущението си, че в близките до коалицията страници в социалните мрежи се разпалват деструктивни настроения.

Вашите аватари предлагат насилие. Така не идва демокрацията, така идва диктатурата, предупреди Митов.

Наглост от Вашингтон до София

Шествие на наглостта, подклаждано от империята на Сорос, марширува от Вашингтон до София. Крайнолевите „Антифа“ там действат като десните ПП-ДБ тук. И обратното! Кланят се на един господар – Сорос, и изпълняват една поръчка: да рушат държавността, отнела им пари и привилегии.

„Антифа“ и другите леви НПО-а в САЩ са структурите, чрез които демократите организираха погроми след смъртта на афроамериканеца Джордж Флойд. По същия подмолен начин, по който ПП-ДБ ползват присъдружните им „БОЕЦ“, „Правосъдие за всеки“ и БГ елфите, за да правят протести в защита на ВИП – арестанти като задържаните за корупция Благомир Коцев, кмет на Варна и Никола Барбутов, зам.-кмет на София, както и на осъдената за подкупи кметица Десислава Иванчева.

Но докато в САЩ Тръмп обяви "Антифа" за терористично движение и заплаши да разследва тези, които го финансират, у нас Иво Мирчев величае БГ Елфите като пазители на законността.

Парад на лицемерието

Мотивите за вота на недоверие са парад на лицемерието от страна на ПП-ДБ. Лицемерието е иманентна черта на тяхната общност. Общност, която започна да се формира още в началото на 90-те години от синовете на бивши комунистически лидери, прегърната малко по-късно от Сорос, каза в дебатите по вота зам.-председателят на ПГ на ДПС-Ново начало Йордан Цонев. И заяви: „Още не бяха изсъхнали бузите на комунистически диктатори от целувките на Дайновци и Прокопиевци, когато те се обявиха за демократи. Цялата тази кохорта, която през няколко години се ребрандира, намира достойни представители при вас, ПП и ДБ“.

Истински парад на лицемерието бе и блокадата на НС, организирана от Кирил Петков и Асен Василев в четвъртък. С тениски „Свобода за Благо“ те блокираха жълтите павета пред парламента, а когато лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски отиде при тях, за да им каже, че времето на соросите свърши, онемяха. Не казаха и дума. Чак, когато останаха сами, пуснаха зад гърба му опашатата лъжата, че центърът на София бил блокиран от полицията, за да мине. В същото време заради тях хиляди софиянци закъсняха за работа и не можаха да заведат децата си на детска градина.

Стартът на радикализацията

Всъщност, още през лятото ПП-ДБ обяви курс към улични бунтове. Бъдете радикални, никакви спирачки, призова на 18 юли проф. Калин Янакиев, представен на тогавашния протест като "новия будител". Стартът на радикализацията дойде в момента, в който Доналд Тръмп нанесе няколко тежки удара по империята на Сорос. Закриването на USAID доведе до провала на няколко чуждестранни проекта и края на редица неправителствени организации, които бяха под патронажа на Сорос баща и син. А когато през август Тръмп директно призова за справяне с дейностите на „семейството на дявола“, отрочетата му нас обявиха мощни протести наесен, съизмерими в тези срещу Вучич в Сърбия.

Днес Тръмп обмисля да лиши неправителствените организации, които насърчават лява програма, от данъчни облекчения. В същото време, според Американската асоциация на адвокатите – на която ПП-ДБ начело с Христо Иванов се кланят, нито президентът, нито Службата за вътрешни приходи (IRS) имат правомощия лесно да лишават няколко организации от обезщетения.

Повратната точка

Малцина си дават сметка, че убийството на Чарли Кърк е повратна точка в Америка, която ще има отглас в целия свят, включително у нас. В памет на Чарли ще насочим гнева си към изкореняването на тези терористични организации, заяви старшият съветник на Тръмп Стивън Милър. А вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, който беше близък до Кърк, подчерта необходимостта от борба с "особено разрушителното движение на левия екстремизъм".

Смъртта на Чарли

Убийството на Кърк развързва ръцете на Тръмп за битка с дълбоката държава, която години наред се издържа от империята на Сорос. Тръмп я обвини във финансиране на леви радикали и опит за дестабилизиране на ситуацията в САЩ.

Това му дава сериозен аргумент за налагане на новия дневен ред. Консервативна половина от САЩ е шокирана от убийството на Чарли Кърк, демократичната изразява дива радост от това. Дори университетски преподаватели и учители открито празнуват убийството на Кърк в социалните мрежи. "Милиони левичари отпразнуваха победата и дадоха ясно да се разбере, че искат да бъдем мъртви", заяви консервативната конгресменка Марджъри Тейлър Грийн.

Новите тръмпистки щати не желаят вече да търпят и на повечето места кръвожадните учители са уволнени. Никой вече не отрича, че Америка въстава срещу лявата радикална чума.

Това е повратна точка за страната - усещането за съдбата на времето виси в наелектризирания въздух. Моментът е решаващ. Юта, където Кърк говори в онзи злополучен ден, е консервативен щат - има смъртно наказание и губернаторът Спенсър Кокс вече обеща, че ще го поиска за Тайлър Робинсън - левият транссексуален „Антифа“ активист.



Всеки, запознат със ситуацията, знае, че Сорос държи в ръцете си бомбата на уличния хаос, която може да взриви американските градове с едно махване на ръка, с впечатляващото либерално лоби зад гърба си.



Убийството на Кърк дава на Тръмп нов картбланш да се бори с всички, които финансират тероризма. Още преди да стане президент отново, той заплаши да вкара Сорос в затвора. Преди ден в интервю за Fox News, обсъждащо убийството на Кърк, той отново нарече Сорос психопат, подстрекаващ към леви радикални бунтове, обеща да затвори главата на клана и да подложи цялата мрежа от неправителствени организации на Сорос на разследвания в рамките на закона RICO, създаден за борба с организираната престъпност.



"Сорос трябва да е в затвора, защото дейностите му попадат в обхвата на закона RICO", каза Тръмп.



Заплахата изглежда достатъчно сериозна, затова и все повече анализатори вече са насочени към това - не дали ще обяви тоталната война, а какви ще последствията - консервативна революция или мирен национален развод между леви и десни.



Повечето са за първото. Те смятат, че това трябва да е революция на здравия разум – с осигурена подкрепа от масите отдолу.

Отговорът на Тръмп

Тръмп вече се задейства в отговор на убийството на Чарли, като разшири обявената от него военно-полицейска операция с участието на силите на Националната гвардия. Сега това са Чикаго, Вашингтон, Ню Орлиънс, Балтимор и Мемфис в Тенеси. Кампанията срещу престъпността у дома е подкрепена от решителни действия и навън. Онзи ден лодка с наркотици беше унищожена в Мексиканския залив. Разбира се, мнозина са недоволни от подобни действия на Тръмп, заобикаляйки Конгреса. Но пък Тръмп си има своите достатъчно основания за втвърдяване на позицията. Затова и консервативната революция на Тръмп в Америка продължава, като излиза извън границите на страната - обявената война на империята на Сорос вече става глобална.

Отзвукът у нас

Ако ПП-ДБ си мислят, че ураганът „Тръмп“ ще ги подмине, значи са или глупави, или наивни. Дори бруталното политическо убийство на младия американски консервативен лидер Чарли Кърк, което е страшната аларма за опасностите, които носят политическото насилие и политическият екстремизъм, беше посрещнато с извратено задоволство от соросоидните неолиберали, без свян и страх от Бога, заяви преди дни лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. И обяви: „Няма да оставя фалшиви спасители за пореден път да излъжат хората - ще продължа да ги разобличавам, защото хората трябва да знаят истината!“



България ще я има и ще бъде държава. Няма да бъде соросоидна общност и соросоидна територия. Аз съм гарантът за това, отсече Пеевски.



