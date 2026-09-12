Радикална промяна с нивите. Заобикалят стопаните
Поправки в закона възмутиха малките фирми
Следете всички новини, анализи и коментари за Десислава Танева. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Поправки в закона възмутиха малките фирми
Много тъжна гледка, каза Десислава Танева
Става дума за продажбата на близо 700 хил. дка обработваема земеделска земя
Ще останем и единствената държава-член, чиито големи браншови организации директно обжалваха пред ЕК проекта за стратегически план, пише в декларация
Секторите "Плодове", "Зеленчуци" и "Животновъдство" остават приоритетниза нас
Заявленията се подават в общинските земеделски служби по места
106 млн. бюджет по три направления - подмярка COVID 1, подмярка COVID 2, подмярка COVID3
Засиленият контрол ще осигури продукти на трапезата на българското население
Те подчертават професионализма и прозрачността в работата й на министър
Категорично препоръчвам да не се прикрива информация за нередности, но и да не се хвалим с това, което установяваме, заяви тя
Не трябва да подава оставка, категоричен бе вицепремиерът
Танева отговори разпространена от сайта "БиволЪ" манипулирано информация във видео
Има изготвен чеклист и по него ще се изисква цялата документация
По повод напрежението в Карлово тя заяви, че се води активна комуникация с бранша
Бяха детайлизирани и отварянето на ресторанти, кафета и др., каза вицепремиерът Дончев
Кампанията по прибиране на черешите също може да бъде проблемна
Голямото изпитание са затворените хотели и ресторанти
По думите й производителите на храни също трябва да направят редица усилия и разходи, за да стигне продукцията им до потребителите
Танева зарадва и 57 000 земеделските производители
Това стана ясно след разговор между министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева и изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“...