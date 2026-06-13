Хасково е уникална смес от икономика и история
България приключи 2015 с впечатляващи резултати, най-дорите след 2008 г. - икономическа стабилност, рекорден 3% ръст, който към този момент вече е 3,1...
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България приключи 2015 с впечатляващи резултати, най-дорите след 2008 г. - икономическа стабилност, рекорден 3% ръст, който към този момент вече е 3,1...
Европари до дни и за шосета в Разградско, санираме блокове и училища, обяви зам.-министър Нанков По-голямо финансиране за ремонт на малките пътища в...
Българска банка за развитие работи по няколко линии с цел средства от плана "Юнкер" (бел. Европейски фонд за стратегически инвестиции - Фонда, ЕФСИ),...
Нов фонд ще бъде създаден за инвестиране в проекти от ВиК сектора, каза министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова по време на десетата дискус...
424 часа отиват за плащане на данъци, скъсете сроковете, г-н Горанов, призова Кристалина Георгиева България има всички шансове да стане център за ста...
Участието на банките в разпределението на средствата по плана „Юнкер" е сериозно, Добромир Добрев, член на УС на Райфайзенбанк Десетата национална ди...
На дискусията на вестник "Стандарт": Камарата да бъде по-активна,за да може да се увеличи капацитета на тези компании Столична община среща трудност...
На дискусията на вестник "Стандарт": България търси гъвкави инструменти за финансиране на инфраструктурата Европа дава все по-малко пари за пътища и...
В дискусията на "Стандарт" и КРИБ: България е готова с още 4 проекта България е покрила всички критерии за кандидатстване и финансиране на проекта за...
В дискусията на "Стандарт": 3 стъпки за успешни инвестиции на бизнеса Най-сетне за България можем да говорим за растеж в рамките на 3 процента. на ме...
Славка Бозукова: Формулата на "План Юнкер" е инвестиции 1:15 Десетата национална дискусия "ДА! На българската икономика", инициирана от в. "Стандарт"...
От 9 часа в хотел "Маринела" "Стандарт" и КРИБ започват дискусията "Пари за бизнеса извън европрограмите". Специално участие в нея ще вземе еврокомиса...
Още 1000 училища и детски градини ще бъдат подновени до края на програмния период Даваме 470 млн. лв. за градско благоустройство и реставрация на п...
Планът "Юнкер" се удължава и след 2018 г., обяви председателят на ЕК Проекти на български фирми търсят 622 млн. евро инвестиции. Техните идеи са каче...
Да довършим реформите, за да имаме конкурентна икономика *Недостигът на кадри, нужни на бизнеса, спъва растежа*Инвестиционният план у нас работи успе...
Директорите на училищата да станат по-гъвкави към новите условия, препоръча зам.-министър Диян Стаматов В просветното министерство се обмисля възможн...
Бизнесът ни трябва да се научи да използва не само грантове, а и други инструменти като кредитни гаранции, каза еврокомисарят на дискусията на в. "Ста...
Едно от предложенията, което ГЕРБ ще направи е, от ОП "Иновации и конкурентноспособност" да се заделят около 7-9 млн. лв., заяви Делян Добрев Управля...
Инфраструктурата и кадрите са най-големите проблеми за индустриалните зони Енергетиката е ключът за оттеглянето на АБВ, казва Менда Стоянова Какви...
Какви възможности за регионален икономически растеж дава "Тракия икономическа зона"? Това ще бъде основната тема на дискусията "ДА! На българските рег...