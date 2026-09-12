Правителството отпуска 116 500 лв. допълнително на КЕВР
Правителството одобри допълнителни средства в размер на 116 500 лева по бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за 2016 г. чрез пр...
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Правителството одобри допълнителни средства в размер на 116 500 лева по бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за 2016 г. чрез пр...
Община Разлог и тази година има реалистичен и изпълним бюджет в размер на 14 167 740 лева. „Показателно е, че с пълно единодушие на всички общински съ...
Община Твърдица вече има бюджет. Той бе приет на заседание на общинския съвет, проведено в понеделник. От всички присъствали 16 съветника, 16 гласувах...
Видин ще има по-висок бюджет през 2016 година, но без по-високи данъци и такси. Местните налози запазват размерите си от предишните години. Това съобщ...
7, 3 млн. лв.е бюджетът на община Ардино за 2016 година, а програмата за капиталови разходи възлиза на 1, 2 млн. лв. „Бюджет 2016 е балансиран и реал...
Отделя над 4 млн. лева за реконструкция на водоснабдителна система „Карамфил-Звездел – І етап Община Момчилград гласува 14 милиона за бюджет 2016 го...
Возят безплатно учениците в района Общински съвет - Банско одобри бюджета на общината за 2016 г. в размер на 18,871 милиона лева. В него са предвиден...
Най-важната точка в дневния ред на днешната сесия на общинския съвет в Благоевград е предложението за приемане на бюджета. Трябва да се гласува планът...
С Бюджет 2016 на Столична община продължаваме реализацията на зелените политики във всяка от сферите. Това заяви кметът на София Йорданка Фандъкова н...
С Бюджет 2016 на Столична община продължаваме реализацията на зелените политики във всяка от сферите. Това каза Йорданка Фандъкова, кмет на Столична о...
Нито една чужда компания все още не е обявила по-високи цени на папиросите Само "Булгартабак" ще плаща акциз в първата половина на годината Вносител...
Парите могат да бъдат както приятел, така и враг. За мен са преди всичко свързани с професионалната ми кариера. 35 г. са били свързани с парите от едн...
Централната власт трябва да озапти корупцията в общините - Плюс е, че се гарантира финансово спокойствие- МВР ще трябва да промени комунистическите п...
Публичното обсъждане на бюджет 2016 за Сандански е станало тайно от граждани и медии. Настояваме за повторно истинско обсъждане, на което кметът Кирил...
Този бюджет беше приет, без да се води активен диалог. Това заяви заместник-председателят на АБВ Румен Петков в ефира на ТВ7. "Ние сме обявили още при...
Бюджет 2016 е бюджет в рамките на възможностите. Социалните разходи са очевиден приоритет за следващата година. Бих искал да има повече възможности за...
След два дни дебати депутатите окончателно гласуваха на второ четене Закона за държавния бюджет за 2016г. С приемането на последния текст, който събра...
Бюджетът, който днес се гласува в пленарна зала за следващата година, е възможният бюджет и, разбира се, някои от предложенията ще останат без покрити...
АБВ може да напусне коалицията заради актуализацията на бюджета. Това стана ясно на извънредна пресконференция на партията. "АБВ вече повече от година...
Днес парламентът се събира на извънредно заседание за финалното гласуване на Бюджет 2016 и на план-сметките на общественото осигуряване и здравната ка...