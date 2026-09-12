Всичко за Бюджет 2016

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Гласуват Бюджет 2016

Гласуват Бюджет 2016

Днес парламентът се събира на извънредно заседание за финалното гласуване на Бюджет 2016 и на план-сметките на общественото осигуряване и здравната ка...

01 декември | 7:25
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