Жега при Банов! Цацаров подхвана къщата му в Копривщица
КПКОНПИ проверява как и с какви пари бившият министър на културата е придобил имота
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КПКОНПИ проверява как и с какви пари бившият министър на културата е придобил имота
Сдружение "Зограф" твърди, че ексминистърът на културата е купил имот на безценица
Дано не са повече, каза министърът
Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета
По закона е работено две години, като консултации са проведени с кино дейците, каза министърът на културата
"Златният Орфей" го няма, но пак успя да разедини гилдията
Ще се подсили устойчивостта на културните и творчески сектори в цифровата среда
Любен Генов отправи открито писмо до министъра на културата Боил Банов
Досега 100 пъти да съм го направил, каза Рашидов
Не мога да правя прогнози дали кабинетът ще изкара до края на мандата си
В НИМ е,нито един предмет от иззетата колекцията на Васил Божков не е изчезнал, увери министърът
Приех клипа в Съдебната палата с отвращение, възмути се Боил Банов
Лично ще се заема с всеки случай на отказана помощ, увери министърът на културата
Министърът на културата обяви допълнителни мерки за подпомагане на сектора
Според него сегашното ръководство на министерството не защитава държавния интерес
Някой, който се занимава със собственостите на СУ, много сериозно подвежда ръководството
В България има институции, които считат, че са над законите, разгневи се Боил Банов
Това е заявил той в конферентен разговор с над 100 негови колеги от страните в ЮНЕСКО
Парите са за времето на извънредно положение плюс един месец след него
2200 са творците извън щата на институциите, уточни Боил Банов