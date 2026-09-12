БДЦ няма да подкрепи вот на недоверие срещу правителството
Депутатите от БДЦ няма да подкрепят вот на недоверие срещу правителството, обяви съпредседателят на парламентарната група д-р Красимира Ковачка. "Иска...
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Депутатите от БДЦ няма да подкрепят вот на недоверие срещу правителството, обяви съпредседателят на парламентарната група д-р Красимира Ковачка. "Иска...
За повече пари в сектор сигурност в следващия бюджет, реформи в икономиката и балансирана външна политика ще настояват от БДЦ в предстоящата сесия на...
Не сме решили кого ще подкрепим за президент, казва лидерът на БДЦ д-р Красимира Ковачка - Г-жо Ковачка, как БДЦ ще участва на президентския вот? Ще...
Трябва да си зададем въпроса, пред каква заплаха сме изправени днес. Какъв е тероризмът днес и каква е неговата цел. Тероризмът непрестанно се променя...
"Реакцията и отпорът, който даде турският народ на опита за военен преврат в страната, е урок по демокрация", заяви съпредседателят на БДЦ д-р Красими...
Решението на Франсоа Оланд да мобилизира всички служили под флага на френската армия и жандармерия след снощния атентат в Ница означава, че на практик...
„Приемането на закона срещу тероризма е крайно наложително, без него България е беззащитна срещу новите заплахи за националната сигурност. Службите ня...
„Ние, от Български демократичен център, подкрепихме антикорупционния закон, защото страната се нуждае от такъв и в този момент е важно да проявим воля...
„Европейската идея утре може да претърпи своето „Ватерло", коментира по повод референдума във Великобритания за оставане или напускане на ЕС депутатът...
„БДЦ няма да участва в общи опозиционни действия, без значение в какъв формат са те". Това заяви говорителят на партия Български демократичен център Р...
С общи образователни програми ще гарантираме партньорство между страните от Югоизточна Европа „Както казва един от националните ни герои Васлил Левск...
Ще продължим да подкрепяме стабилността в страната Има опасност президентската надпревара да се превърне в тeснопартийна война, казва д-р Красимира К...
"КЕВР успя да запази независимостта си и да постави правилните условия на своята дейност в това време на промени в енергетиката, както и да придобие к...
„Вътрешните размествания на нашите представители в парламентарните комисии, няма да предизвикат каквито и да е сътресения в работата на тези комисии....
Седем вече са номинираните за членове на новия състав на Комисията за защита на конкуренцията. Срокът за издигане на кандидатури изтича утре, съобщава...
С преименуване на парламентарната група в „БДЦ- НС" петимата депутати от Народен съюз взеха решение да останат в групата. Това се казва в нарочна пози...
Парламентарната група на Български демократичен център (БДЦ) остава единна. Това решение са взели съпредседателите на групата Красимира Ковачка и Свет...
"Да ви припомня, че демокрацията не означава да се съберат трима вълци и едно агне и да решат какво ядат за вечеря." Това народопсихологическо наблюде...
"Напускането на Народен съюз от групата на БДЦ е отговор на нашето желание днес най-после да кажем, че партия Български демократичен център, не желае...
Обмислят промени в правилника за създаване на нови групи Парламентарната група на БДЦ днес се разпадна. Петимата депутати от "Народен съюз" подадоха...