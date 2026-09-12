Всичко за Бдц

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БДЦ няма да се цепи

БДЦ няма да се цепи

Парламентарната група на Български демократичен център (БДЦ) остава единна. Това решение са взели съпредседателите на групата Красимира Ковачка и Свет...

07 юни | 16:57
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Независимите вълци и овце

Независимите вълци и овце

"Да ви припомня, че демокрацията не означава да се съберат трима вълци и едно агне и да решат какво ядат за вечеря." Това народопсихологическо наблюде...

04 юни | 6:15
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БДЦ се разпадна

БДЦ се разпадна

Обмислят промени в правилника за създаване на нови групи Парламентарната група на БДЦ днес се разпадна. Петимата депутати от "Народен съюз" подадоха...

03 юни | 12:01
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