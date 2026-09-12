Всичко за Баста

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БАСТА с офис и в Нова Загора

БАСТА с офис и в Нова Загора

БАСТА ще има офис и в Нова Загора. Клубът на партията ще бъде открит утре в 18 часа. Лентата ще отрежат Мирослав Найденов, Емил Димитров, Мария Кунин...

07 май | 20:45
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БАСТА тръгна от връх Шипка

БАСТА тръгна от връх Шипка

Партията на бившия земеделски министър Мирослав Найденов реши да открие кампанията си от връх Шипка. "Започваме оттук, където преди 136 години нашите...

26 април | 21:50
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Регистрират БАСТА до Коледа

Регистрират БАСТА до Коледа

Стара Загора. „Внесохме в съда 4600 подписа при необходими по закон 2500 и се надяваме до Коледа да стане факт съдебната регистрация на БАСТА". Това о...

23 ноември | 11:56
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