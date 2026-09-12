Обединение "Народен съюз" тръгва към Дондуков" 2
Ново обединение от политически партии направи заявка за президентските избори тази есен днес в НДК. Партия "Народен съюз" се учредява в нов формат и в...
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Ново обединение от политически партии направи заявка за президентските избори тази есен днес в НДК. Партия "Народен съюз" се учредява в нов формат и в...
Враца. БАСТА официално закри предизборната си кампания във Враца с концерт на Етрополската духова музика, танцов ансамбъл „Балканска младост" към чита...
"Въпросът дали Турция ще бъде и трябва да бъде приета в Европейския съюз изобщо не стои на дневен ред". Това заяви в предаването "Референдум" по БНТ к...
Стара Загора. Казахме „БАСТА" на безропотното съгласие, на затворените врати, на пропуснатите възможности, на унизителното отношение и няма да спрем....
Стара Загора. За да ни чуят в Европа ни трябва отбор, в който да впрегнем заедно опита и мъдростта на изпитани бойци с дръзновението на младите. Точно...
Златина Илиева - общински координатор на БАСТА за Нова Загора, Мария Кунина - секретар на Управителния съвет, Стефан Пасков - областен координатор за...
БАСТА ще има офис и в Нова Загора. Клубът на партията ще бъде открит утре в 18 часа. Лентата ще отрежат Мирослав Найденов, Емил Димитров, Мария Кунин...
София. БАСТА прие поканата да се включи в инициативата на Движение за национално единство и спасение „ДНЕС" и подписа Споразумението за политическа по...
Партията на бившия земеделски министър Мирослав Найденов реши да открие кампанията си от връх Шипка. "Започваме оттук, където преди 136 години нашите...
Стара Загора. Партията на отцепниците от ГЕРБ – БАСТА, е гласяла за водач на листата си за евроизборите Христо Стоичков. Това разкрива бившият староза...
София. Трима от членовете на БАСТА и отцепникът от ГЕРБ- Пазарджик Ангел Даскалов преминаха към "България без цензура". „Тези хора направиха своя лич...
София. Партия БАСТА може да влезе в коалиционни преговори с новата партия на Николай Бареков "България без цензура" за европейските избори. "Ако се по...
Хасково. Общински съветници и селски кметове от областта, бивши членове на ГЕРБ, се вляха в редиците на Хасковската формация на БАСТА. От общо 700 чл...
Враца. БАСТА откри офис във Враца навръх рождения ден на Мирослав Найденов. Щабът на партията в родния му град е на централния булевард "Никола Войвод...
Монтана. От ГЕРБ ще има още люспи, ситуацията е такава, че няма как да не се отцепят още хора. Това заяви в събота вечер в Монтана Мирослав Найденов,...
Стара Загора. „Внесохме в съда 4600 подписа при необходими по закон 2500 и се надяваме до Коледа да стане факт съдебната регистрация на БАСТА". Това о...
БАСТА откри втория си офис във Варна
Благоевград. Областният лидер на ГЕРБ в Пиринския край заплашва активисти, за да не напускат партийните редици. Даниела Савеклиева използвала името и...
София. Бях решил да не се занимавам повече с политика и да свърша с всичко политическо. Това каза пред Нова телевизия бившият министър на транспорта,...
Стара Загора. „Категорично се разграничавам от слуховете, че се оттеглям от политическа партия ГЕРБ и ще се занимавам с новия проект БАСТА. Винаги съм...