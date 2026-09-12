Нова жена до Асен Блатечки! Оказа се известна банкерка
Любимият актьор сияе от щастие
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Любимият актьор сияе от щастие
Стигна до въпрос за 30 000 лева
Ирена Гунчева е обожавала планината, правила е тежки преходи
Вина е признала, но парите са скрити. Заслужава ли си да лежиш за тази сума?
Апелативният съд в Бургас пусна под „домашен арест” банкерката, обвинена в източването на над 400 хил. лв. от сметки на клиенти...
Служителка на банка в Разград се изправя пред съда за източването на 118 500 лева от фирмена сметка. От внесения обвинителен акт става ясно, че 46-год...
Латиноидолът Антонио Бандерас най-накрая призна, че е покорен от красивата блондинка Никол Кемпеле. 20 години по-младата от него банкерка, с която пап...
Бургас. 20 години ще лежи в затвора бизнесменът Любомир Симеонов, който застреля банкерката Павлинка Йовчева в центъра на Бургас, реши апелативният съ...
Плевен. Със замислена като перфектното престъпление измама действаща банкова служителка почти отмъкна от бизнесмен близо 100 хил. лева. 40-годишната...
Бургас. 20 години затвор и 300 000 лева кръвнина отсъди бургаският съд за Любомир Симеонов, който уби банкерката Павлинка Стефанова на 23 септември 20...
Бургас. 300 хиляди лева кръвнина поиска семейството на убитата банкерка Павлинка Йовчева. Процесът за показната екзекусия започна в четвъртък сутринта...
Килърът Любомир Симеонов купил пистолет от Павел баня два месеца преди екзекуцията Бургас. Всеки момент започва процесът за убийството на бургаската...
Бургас. Билкарят-убиец, който отне живота на банкерката Павлинка Йовчева, поиска за четвърти път свобода. Той и адвокатката му Ваня Радиева обжалваха...
Имам идея за бизнес, ще дам хляб на 1000 души, твърди екзекуторът на банкерката Павлинка
Велико Търново. 48-годишна банкова служителка е обвинена в присвояване на 23 643 лв. Работата по случая е започнала още през 2012 г. В хода на разсле...
Няма мисия, която да оправдава отнемането на човешки живот
Бургас. Убиецът на банкерката от Бургас Любомир Симеонов искал да сложи край на собствения си живот, преди да вземе решението да екзекутира жената. То...
Бургас. Магистрите постановиха най-тежката мярка – задържане под стража на убиецът на банкерката в Бургас Любомир Симеонов. Наложената постоянна мярка...
Бургас. Прокуратурата в Бургас ще повдигне обвинение за убийство на 57-годишния Любомир Симеонов, който вчера простреля смъртоносно в гърдите служител...
Уникредит Булбанк съдили Симеонов за 300 000 лева заем