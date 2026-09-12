Всичко за Ауб

Следете всички новини, анализи и коментари за Ауб. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Регионални СтандАРТ
АУБ стартира учебната година

АУБ стартира учебната година

Тържествената церемония по откриване на 25-тата академична година на Американския университет в България ще е на 9 септември от 16,30 часа. Събитието...

07 септември | 14:20
0 коментара
4279
Колоездач оглави АУБ

Колоездач оглави АУБ

Нов шеф и на Настоятелството на университета Благоевград. Професионален състезател по планинско колоездене ще води Американския университет в Благоев...

19 май | 11:40
0 коментара
4690