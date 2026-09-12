Американският университет в България с нов президент
Това е д-р Марги Енсин
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Това е д-р Марги Енсин
Продуцент на мюзикъла е Николета Манчева, а режисьор Елизабет Иванова-Гибсън.
224 бакалаври от 20 държави, завършили Американския университет в Благоевград, получиха днес дипломите си пред своите близки, преподаватели, обществен...
Леви Каплани от Албания заслужено стана носител на президентския медал на Американския университет в Благоевград за 2016 г. Тя получи отличието от пре...
Историята на „Ветрената мелница", написана от „певеца" на българското село Елин Пелин, ще оживее на театралната сцена в Американския университет в Бъ...
Международна конференция събира на едно място членове на Европейския парламент, създатели на политики, граждански организации, представители от медиит...
Рекорден брой компании ще търсят кадри в Американския университет в Благоевград на тазгодишното издание на Панаира на професионална реализация. 56 топ...
Кметът на Благоевград Атанас Камбитов бе сред официалните гости на годишния прием на Американския университет в България. Събитието се организира по п...
Американският университет в Благоевград разширява учебната си програма с включването на нов курс „Проект по социално предприемачество". Елвин Гури и Т...
Американският университет в България получи щедро дарение от световноизвестния учен, писател и поддръжник на изкуствата д-р Карл Джераси, който си оти...
Тържествената церемония по откриване на 25-тата академична година на Американския университет в България ще е на 9 септември от 16,30 часа. Събитието...
Американският университет в Благоевград е домакин на 13-та Международна олимпиада по математическа лингвистика, която се провежда под патронажа на пре...
Инициативата „UNImarathon" ще се проведе днес в Американския университет в Благоевград. Става въпрос за нов образователен проект за ранно информиране,...
Център за визуални и сценични изкуства ще бъде официално открит тази вечер в Американския университет в Благоевград. церемонията е от 18,30 часа в Ст...
Съвместен мащабен инфраструктурен проект ще бъде представен в комплекс „Скаптопара" на Американския университет в Благоевград. Събитието е днес в Акад...
Тридневна конференция стартира в петък в Американския университет в Благоевград под надслов „Регулация на имиграционната политика в Европейския съюз"....
Американския университет в Благоевград посрещна десетки гости на традиционния прием, който ръководството на висшето училище дава в знак на благодарнос...
Зам.-главен редактор на списание „Форбс" ще говори за свободата на словото 11 известни личности ще разкрият какво се крие зад логичното и закономерно...
София. Членовете на Асоциацията на университетските болници (АУБ) се противопоставят на исканията за оставка на здравния министър д-р Таня Андреева с...
Нов шеф и на Настоятелството на университета Благоевград. Професионален състезател по планинско колоездене ще води Американския университет в Благоев...