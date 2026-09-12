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САЩ слушали ООН и МААЕ

САЩ слушали ООН и МААЕ

Вашингтон. Едва заглъхнал, скандалът с подслушването на чужди страни и международни организации от американската Агенция за национална сигурност (АНС)...

25 август | 19:55
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