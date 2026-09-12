Мъже в рокли щурмуваха US националната сигурност
Опитаха да нахлуят с джип във военна база в Мериленд, единият е застрелян Един човек бе застрелян, а други двама ранени при престрелка пред централат...
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Опитаха да нахлуят с джип във военна база в Мериленд, единият е застрелян Един човек бе застрелян, а други двама ранени при престрелка пред централат...
Мериленд. По-голяма част от интернет потребителите, чиито данни са били събирани от американската Агенция за национална сигурност (АНС), не спадат към...
Вашингтон. Президентът Барак Обама планира да поиска от Конгреса да прекрати събирането и съхраняването на телефонни записи от страна на Агенцията за...
АНС нарушавала Четвъртата поправка от конституцията
Бразилия. Повече от един милион души са подписали петиция, в която апелират Бразилия да предложи подслон на бившия сътрудник на Агенцията за националн...
Вашингтон. Агенцията за национална сигурност (АНС) на САЩ не дава еднозначен отговор на въпроса на сенатор Бърни Сандърс дали специалните служби подсл...
Вашингтон. Работна група, назначена от президента на САЩ Барак Обама, препоръчва сериозни промени в програмите за наблюдение на Агенцията по националн...
Брюксел. Еврокомисарят по правосъдието Вивиан Рединг заяви, че Европейският съюз трябва да създаде своя собствена разузнавателна служба до 2020 г., пи...
Берлин. Макар че всеки ден се появява нова информация по повод скандала за шпионажа от страна на американската Агенция за национална сигурност (АНС),...
Джон Кери призна, че службите са отишли "твърде далеч" с шпионажа
Москва. Бившият служител на ЦРУ Едуард Сноудън, спомогнал за разкритията на тайните на Агенцията за национална сигурност(АНС) на САЩ, е изразил готовн...
Вашингтон. Шефът на американската Агенция за национална сигурност (АНС) категорично отрече да са били събирани записи от телефони и и-мейли директно о...
Бивш вицепремиер в Атина: Ние пък подслушвахме американския посланик
Интернет корпорации плащат цената
Сайтът на американската Агенция за национална сигурност (АНС) спря работа за няколко часа тази нощ. Причината е обновяване на системата и грешка в сис...
Вашингтон. Американската администрация разпространи документи, които показват, че Агенцията за национална сигурност е следила информацията по хиляди т...
Вашингтон. Едва заглъхнал, скандалът с подслушването на чужди страни и международни организации от американската Агенция за национална сигурност (АНС)...
АНС следи Русия, Китай, Иран, Афганистан и Пакистан
Едуард Сноудън прави нови разкрития. Поредната доза секретни документи, които предоставил на в. Гардиън, отбелязват, че софтуерният гигант Майкрософт...
Канбера. Австралия е събирала и след това предавала данни на Агенцията за национална сигурност (АНС) на САЩ с помощта на четири обекта, разположени на...