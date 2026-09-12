Изненада! Какво да очакваме от сериала "All inclusive" (снимка)
Капанът за кметове
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Капанът за кметове
Всяка хапка е приключение, допълващо вашата почивка в планината
All Inclusive пакетите в Албена стават “зелени”
Тя все още не е готова да сподели на своите родители
Любимият сериал на българските семейства тръгва отново от 17 септември
Ще бъде много интересно, категоричен е Ненчо Балабанов
Денис и Стефани се заемат с нова и много отговорна задача
Той още се чувства потиснат от факта, че дъщеря му се е снимала разголена за американско списани
Отношенията между Надя и Мартин се обтягат още повече заради промяната в неговото поведение
Шокиращото откритие попада първо в ръцете на мъжете, които са напълно озадачени
Чобанови и Сиромашки успяха да превъзмогнат голямото недоразумение, което толкова дълго време ги разделяше
Предколедната магия вече завладява снежната ваканция на нашите герои
София Маринкова се оказа в компанията на старата си любов на снимачната площадка
Куп забавни премеждия връхлитат любимите герои Чобанови и Сиромашки
Двамата не могат да приемат, че толкова близки приятели като Чобанови и Сиромашки се намират в конфликт
Героят ми в сериала мечтае да бъде обичан, споделя актьорът
Предстоят много забавни моменти, изпълнени с куп щури недоразумения
Случват се много интересни неща и любопитни заплитания на отношенията между персонажите, разкри Ненчо Балабанов
Сериалът се завръща в ефир на 5 март в 21:00 часа
Десйтвието в новия сезон на хитовия сериал се развива в Банско