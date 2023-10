Революция в Албена. Голяма промяна с ол инклузива

Революция в „Албена”. Голяма промяна с All Inclusive услугите в най-красивия български морски курорт.

В края на летен сезон 2023, ваканционно селище “Албена” потвърждава високото търсене за офертите на база All Inclusive и Ultra All Inclusive, като гостите ги предпочитат заради удобството и сигурността им. За сметка на това обаче, мениджмънтът наблюдава над 20% хранителен отпадък на годишна база, което въпреки преработката му в биогаз, носи негативни последици за околната среда. Именно заради това Албена анонсира своя нов Green All Inclusive, с който иска да задълбочи отношението и приноса си към устойчивото развитие на българския туристически продукт.

“Със зеления All Inclusive ние се фокусираме още повече върху опазването на природата. Например, подкрепяме 17-те цели на ООН за устойчиво развитие на съвременното общество, като работим активно за прилагането на голяма част от тях”, споделя инж. Димитър Станев, зам.-директор “Бизнес развитие” в компанията. “Това означава, че около 60% от доставките на храни за нашите ресторанти идват от собствените ни градини и стопанства. Отглеждаме повече от 400 телета от породата Black Angus, произвеждаме собствена марка вино от нашите лозя, а с плодовете на нашите градини - череши, ябълки, круши и сливи, правим натурални сокове и конфитюри. Отглеждаме пчели, които освен да се грижат за опрашването на растенията, дават мед за нашите ресторанти и лечебен восък, който използваме в рехабилитационните програми на “Медика - Албена”. Green All Inclusive означава, че повече от половината сервирана храна е произведена в региона на Албена. Към нея включваме и избор от над 40 вида спорт в комплекса, с което популяризираме активния и здравословен начин на живот”, допълва инж. Станев.

Зелена енергия, чист въздух и електрически транспорт - включени в цената

“Green All Inclusive означава още, че 50% от потребяваната енергия на годишна база идва от нашите соларни панели за производство на електричество и топла вода, или от инсталацията за биогаз. Лечебната минерална вода в хотелите, ресторантите и плувните басейни е от локални извори, а интелигентна система за мониторинг на потреблението ни казва дали и къде има аварии, бързото отстраняване на които допринася за минимизиране на загубите при преноса й. Към водата добавяме чистия и наситен с кислород въздух от природен резерват “Балтата”, отличието “Син флаг” за прилежащата плажна зона, както и безплатния електрически вътрешен транспорт. Всичко това допринася за предлагането на устойчив туристически продукт, който гостите ни оценяват високо”, споделя Красимира Стоянова, мениджър “Устойчиво развитие и зелен преход” във ваканционното селище.

"С концепцията Green All Inclusive искаме нашите гости да видят ангажимента ни в тази област. Защото в Албена те могат да се насладят на една безгрижна и устойчива почивка. И тъй като опазването на околната среда не е еднократна мярка, а процес, 1 евро от всяка нощувка отива за допълнителни екопроекти. Ние се застъпваме за устойчива консумация на храни и избягваме разхищението, рециклираме отпадъците в нашата инсталация за биогаз и по този начин затваряме кръга на стратегията "от фермата до масата". Това се възнаграждава от повече от 260 000 гости годишно", завършват представителите на компанията.

С началото на новия летен туристически сезон Албена ще приложи редица мерки за популяризиране на място на идеите, заложени в концепцията Green All Inclusive, с което да мултиплицира ефекта от внедрените политики.