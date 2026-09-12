Учени: Как да разберем, че сме арелгични към даден антибиотик
Ето ги и шестте признака
Следете всички новини, анализи и коментари за Алергия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ето ги и шестте признака
Как да различим двете болести
При нокти, които се чупят и са слаби, не е добре да се поставя гел лак
Отговорите от диетолог
В редки случаи може да се развие животозастрашаваща алергична реакция
Обширните локални реакции могат да бъдат животозастрашаващи
57% от възрастните и 88% от децата със сенна хрема имат проблеми със заспиването
Звездата от Сатирата гладува един ден в седмицата
След като бил приет в болница лекарите установили, че е преживял тежка алергична реакция към ваксината
Това сочи анализ на американските здравни власти
Лекар в Мексико, която получи тежка алергична реакция след имунизация с ваксината на "Пфайзер"
Днес той се чувства добре
Руски специалисти изброиха разликите между симптомите на двете
Случката станала след като отворили кутии с бюлетини
Милиардерът поведе с 2% на бившата първа дама в допитване сред избирателите Кандидатката за президент на САЩ от Демократическата партия Хилари Клинтъ...
"Ако за някого сте станал лош, значи сте направили прекалено много добро за него" - Лев Толостой. Може така да е станало и с Ленин, роден на днешната...
Децата, изложени на домашни алергени от най-ранна възраст, страдат по-рядко от алергии и астма, доказва ново изследване, публикувано в "Журнал за алер...
София. Бон Джоуви прекъснаха концерта преди финала поради здравословни проблеми на вокалиста. След като свири и пя повече от час и половина, Джон Бон...
Кихането забранено