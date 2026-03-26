Войната в нова фаза! Истинският бой започва

САЩ може да започне съвсем скоро наземна операция във войната с Иран.



За това съобщи в социалната мрежа Х журналистът от "The Wall Street Journal Алекс"к Уорд. Според него подобни намеци са направили поне трима републиканци в американския Конгрес, съобщава "Фокус".



"Най-малко трима републиканци от Конгреса – сред които председателите на комисиите по въоръжените сили на Камарата на представителите и Сената – дават ясни знаци, че се планира наземна операция в Иран и че тя вероятно ще започне скоро", пише журналистът в социалната мрежа Х.



Малко по-рано иранският външен министър Абас Арагчи отхвърли мирния план на американския президент Доналд Тръмп. В Техеран смятат, че най-добрият вариант е продължаване на войната. Освен това режимът е убеден в своето превъзходство, въпреки разрушенията, причинени от ударите на САЩ и Израел.

“Въз основа на някои разузнавателни данни враговете на Иран се готвят за окупация на един от иранските острови с подкрепата на една от страните в региона. Нашите сили проследяват всички движения на врага и ако те предприемат дори и една стъпка, ще нанесем безмилостни удари по цялата критична инфраструктура на тази регионална страна“ заяви пък говорителят на иранския парламент Галибаф - човекът, с който американците искаха да преговарят.

Смята се, че атаката вероятно ще започне след като изтече 5-дневното примирие, обявено от американския президент Доналд Тръмп в понеделник. Въпреки примирието, САЩ придвижиха спецчасти, които могат да извършат десант на петролния остров Харг или остров Кешм, от който Иран контролира Ормузкия проток.

