Ванс лети за Швейцария, за да спаси крехката сделка с Иран

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс замина за Швейцария, докато администрацията на Доналд Тръмп се опитва да върне в ход преговорите с Иран за окончателно уреждане на конфликта между двете държави, предаде Асошиейтед прес. Очаква се по-късно днес Ванс да се срещне с председателя на иранския парламент Мохамад Багер Калибаф, външния министър Абас Арагчи, представители на иранската централна банка и петролния сектор, както и с посредници от Пакистан и Катар.

Разговорите трябва да конкретизират параметрите на предварителното споразумение, подписано по-рано тази седмица от Тръмп и иранския президент Масуд Пезешкиан. Дипломатическата мисия започва в напрегнат момент - на фона на ескалация в Ливан и спор за контрола върху Ормузкия пролив.

Разговори след отложен старт

Първоначално Ванс трябваше да проведе първи кръг разговори с високопоставени ирански представители още в петък в швейцарското село Обурген. Иранската страна обаче отложи участието си заради изострянето на военните действия между Израел и подкрепяната от Техеран „Хизбула“ в Ливан.

Според американски и регионални представители, пожелали анонимност, посредници от САЩ, Катар и Иран впоследствие са постигнали договореност между Израел и „Хизбула“ за ограничаване на бойните действия. Това е позволило дипломатическите усилия да бъдат подновени и е отворило път за пътуването на Ванс до Швейцария.

Целта на техническите разговори е да се изяснят условията, при които временното споразумение може да се превърне в трайна договорка. Сред темите са сигурността в региона, икономическите гаранции, иранските активи за милиарди долари и ролята на енергийния сектор.

Ормузкият пролив влезе в преговорите

Паралелно с дипломатическия процес Иран обяви, че е затворил Ормузкия пролив заради израелските операции в Ливан. Техеран предупреди, че напредъкът в преговорите със САЩ е малко вероятен, ако сраженията продължат.

Вашингтон отхвърли твърденията за блокиране на пролива. „Иран не контролира Ормузкия пролив. Трафикът продължава, а американските сили следят ситуацията, за да гарантират свободното корабоплаване“, заяви говорителят на Централното командване на САЩ капитан Тим Хокинс.

По данни на американските военни през пролива в събота са преминали 55 търговски кораба, превозващи над 17 млн. барела петрол. Тези числа са използвани от Вашингтон като аргумент, че морският коридор остава отворен въпреки иранските предупреждения.

Тръмп заплаши с американски такси

Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ може да наложат такси за преминаване през Ормузкия пролив, ако в рамките на 60 дни не бъде постигнато окончателно споразумение с Иран. По думите му средствата ще бъдат използвани за покриване на американските разходи като гарант за сигурността в региона.

Тази заплаха допълнително повишава залога на разговорите в Швейцария. Ормузкият пролив е ключов маршрут за световните петролни доставки и всяко съмнение около свободното корабоплаване там веднага се превръща в глобален икономически и политически проблем.

Иранската страна настоява, че преди да започнат реални преговори за окончателна сделка, трябва да бъдат изпълнени вече поетите ангажименти. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи предупреди, че в противен случай временното споразумение може да бъде поставено под въпрос.

Иран праща политически и икономически екип

Иранските държавни медии съобщиха, че делегацията за разговорите в Швейцария включва председателя на парламента Мохамад Багер Калибаф, външния министър Абас Арагчи и представители на финансовия и енергийния сектор.

Това показва, че темите няма да бъдат само дипломатически и военни. Сред ключовите въпроси е размразяването на ирански активи за милиарди долари, както и условията, при които Техеран би приел по-широка сделка с Вашингтон.

Присъствието на представители на централната банка и петролната индустрия подсказва, че икономическата част от бъдещото споразумение ще бъде не по-малко важна от политическата. За Иран достъпът до средства и енергийни приходи е основен елемент от всяка трайна договорка.

Ливан остава най-рисковият фактор

Напрежението в Ливан продължава въпреки съобщенията за примирие. Израелски удари в Южен Ливан в събота са отнели живота на най-малко 16 души, включително две деца, според ливанските власти.

Ливанското министерство на здравеопазването съобщи, че броят на загиналите в последната война между Израел и „Хизбула“ е надхвърлил 4000 души. Израелската армия заяви, че през нощта „Хизбула“ е изстреляла над 50 ракети и снаряди срещу израелски позиции в Южен Ливан, а израелските сили са нанесли удари по десетки цели на групировката.

Израелски представители твърдят, че страната остава ангажирана с прекратяване на огъня, ако „Хизбула“ спре нападенията си. Групировката от своя страна настоява Израел първо да се изтегли от територията на Ливан.

Вашингтон подготвя още един дипломатически кръг

Очаква се следващата седмица във Вашингтон да се проведе нов кръг подкрепяни от САЩ разговори между Израел и ливанското правителство. Така американската дипломация ще се опита едновременно да поддържа преговорите с Иран, да намали напрежението в Ливан и да предотврати криза около Ормузкия пролив.

Разговорите в Швейцария ще бъдат първият реален тест дали предварителното споразумение между Тръмп и Пезешкиан може да издържи на натиска на регионалните кризи. Участието на Ванс показва, че Белият дом разглежда процеса като приоритет, но и че всеки нов удар в Ливан или спор около Ормуз може бързо да върне дипломацията в изходна позиция.

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