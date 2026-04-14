Урсула каза защо няма мир в Близкия изток

Силен човек в Брюксел разкри причината, заради която още няма мир в Близкия изток.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че възстановяването на свободата на корабоплаване в Ормузкия проток е от ключово значение, предаде Ройтерс.

Нейните коментари дойдоха, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще започнат блокада на морския трафик, влизащ и излизащ от иранските пристанища и крайбрежни райони. Това се случи след провала в преговорите с Иран, информира bTV.

„Продължаващото затваряне на Ормузкия проток е изключително вредно. Възстановяването на свободата на корабоплаване е от ключово значение за нас“, каза тя.

