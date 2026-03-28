Украйна подписа ключово военно споразумение с Катар

Украйна подписа ново отбранително споразумение с Катар, съобщиха от външното министерство в Доха. Сделката идва ден след аналогичен договор със Саудитска Арабия и е част от по-широка стратегия на държавите от Персийския залив да използват украинския опит в дроновата война.

Споразумението предвижда дългосрочно сътрудничество в технологиите и сигурността. Президентът Володимир Зеленски заяви, че партньорството ще бъде взаимно изгодно и ще продължи поне десетилетие.

Договорът включва „сътрудничество в технологичните области, разработване на съвместни проекти, отбранителни инвестиции и обмен на опит в противодействието на ракети и безпилотни системи“, се казва в изявление на катарското външно министерство.

След срещата си с катарски представители Зеленски написа в социалната мрежа Х: „Обсъдихме въпроси, които могат допълнително да засилят защитата на живота и в двете държави, и се договорихме за взаимноизгодно партньорство в отбранителния сектор за поне 10 години.“

През последните дни украинският държавен глава посети също Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, където представи натрупания опит на страната си в противодействието на масирани атаки с дронове. Този опит е изграден в рамките на четиригодишната война с Русия, при която Украйна се сблъсква с ирански дронове „Шахед“, използвани от Москва.

Подобни безпилотни апарати, които дълго време бяха насочвани срещу украинска територия, вече се използват от Иран и срещу държави от Персийския залив, което засилва интереса към украинските технологии и тактики за защита.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com