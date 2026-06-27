Турският регион, превърнал кухнята в дипломация

Очевидно понякога една държава може да разкаже повече за себе си с една чиния, отколкото с цяла дипломатическа реч. Именно това прави Хатай – древният турски регион, където рецептите са съхранили вкусовете на римляни, византийци и османци, а традиционната кухня се превръща в културен мост към света.

Турция е известна по целия свят с баклавата, кебапа и богатите си кулинарни традиции. Но в югоизточната област Хатай храната е много повече от удоволствие за небцето – тя е жив разказ за хилядолетна история, среща на цивилизации и средство за културна дипломация, разказва bTV в свой репоргаж.

Районът, през който през вековете са преминавали римляни, византийци, османци, търговци, поклонници и различни етнически и религиозни общности, пази наследството им не само в архитектурата, но и в своите рецепти.

Именно това е идеята на инициативата „Трапеза и наследство“, която представя Хатай като пример за успешна гастродипломация – използването на традиционната кухня като начин една държава да разказва своята история пред света.

„Гастрономическото и историческото наследство на Хатай е много дълбоко вкоренено. Ние, готвачите и представителите на културата, се опитваме да представим тази култура пред международната публика“, казва Ахмед Учман.

На трапезата оживяват десетки емблематични местни специалитети – захтер със зехтин, хумус, бабагануш, чушки с орехи, късър с булгур и наров сос, орюк, кайтаз бюрек, фирик пилаф, пълнени сушени патладжани, традиционни супи и ароматни шербети.

Това са рецепти, предавани от поколение на поколение – вкусове, родени в семейните кухни, на старите пазари и около общата трапеза.

В Хатай не се пестят подправките, ароматите, киселите и лютивите нотки. Храната трябва да има характер и да разказва откъде идва.

Сред най-емблематичните ястия е тава кебапът (тепси кебабъ). На пръв поглед рецептата изглежда семпла – ситно накълцано месо, лук, магданоз, пипер и подправки, изпечени в тава. Именно простотата обаче превръща това ястие в символ на Хатай. То традиционно се приготвя за споделяне със семейството и приятелите.

Не по-малко известен е и прочутият десерт кюнефе, смятан за сладката емблема на региона. Той се приготвя от фини нишки кадаиф, местно сирене, масло и ароматен сироп. Според местните майстори истинската тайна не е само в рецептата, а в качеството на продуктите, умението на сладкаря и традицията, която се предава от поколение на поколение.

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