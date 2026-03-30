Трима убити, сред тях и дете при руски удар в Украйна

Руски удар по източния украински град Краматорск уби трима души и рани 13 в неделя, съобщи полицията, като това е една от няколкото атаки в районите на фронта, пише Vulgaria ON AIR.

Националната полиция на Украйна съобщи, че сред загиналите е 13-годишно момче. В изявление се казва, че руските сили са използвали глайд бомби при удара по Краматорск, който е честа цел през четиригодишната война между Киев и Москва, предаде Reuters (Ройтерс).

Краматорск беше подложен на нов удар два часа след първоначалния.

Други градове, ударени при руските атаки, включват близкия град Олескиево-Дружкивка и по-далечния град Славянск.

Краматорск и Славянск са силно защитени градове, разположени в т.нар. обвивка на крепостта – считана за ключова цел в бавното западно настъпление на Русия за завладяване на Донецкия регион.

