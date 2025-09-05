Тръмп смрази света. Министерство на войната

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи знак към целия свят като обуви, че свеня името на Министерството на отбраната.

То вече ще се казва Министерство на войната. Очаква се Тръмп да подпише изпълнителната заповед днес, след което министърът на отбраната Пийт Хегсет вече ще бъде назоваван като министър на войната.

Според Би Би Си като главна причина в изпълнителната заповед за новото име на Пентагона е, че то предава по-силно послание за готовност и решителност в сравнение с Министерство на отбраната, което набляга само на отбранителните способности.

Откакто встъпи в длъжност през януари, Тръмп се зае да преименува редица места и институции, включително Мексиканския залив, и да възстанови оригиналните имена на военни бази, които бяха променени след протестите за расова справедливост.

Промяната на името на министерства е рядко срещано и изисква одобрение от Конгреса на САЩ. Съпартийците на Тръмп от Републиканската партия обаче имат малко мнозинство както в Сената, така и в Камарата на представителите, а лидерите на партията в Конгреса не проявяват желание да се противопоставят на инициативите на Тръмп.

Американското Министерство на отбраната се наричаше Министерство на войната до 1949 г., когато Конгресът на САЩ обедини армията, флота и военновъздушните сили след Втората световна война. Името бе избрано отчасти да покаже, че в ядрената ера САЩ се фокусират върху предотвратяването на войни, твърдят историците, цитирани от БТА.

Повторната промяна на името на Министерството на отбраната ще бъде скъпо и ще изисква актуализиране на табелите и бланките, използвани не само от служителите на Пентагона във Вашингтон, но и от американските военни бази по целия свят.

