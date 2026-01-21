Свят

Тръмп с ново решение за митата и Гренландия

Обяви го след среща с шефа на НАТО Марк Рюте

21 яну 26 | 22:23
Мира Иванова

Президентът на САЩ Доналд Тръмп оттегли заплахата си да наложи тарифи на редица държави заради позицията им по отношение на Гренландия.

Той заяви, че е постигнал очертанията на споразумение с НАТО за бъдещето на острова.

"Въз основа на много продуктивната среща, която имах с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, ние създадохме рамката на бъдещо споразумение по отношение на Гренландия и, всъщност, на целия арктически регион. Ако бъде реализирано, това решение ще бъде отлично за Съединените американски щати и за всички страни от НАТО. Въз основа на това разбиране, аз няма да наложа митата, които трябваше да влязат в сила на 1 февруари.

Провеждат се допълнителни дискусии относно „Златния купол“, тъй като той засяга Гренландия. Допълнителна информация ще бъде предоставена в хода на дискусиите. Вицепрезидентът Дж. Д. Ванс, държавният секретар Марко Рубио, специалният пратеник Стив Уиткоф и други лица, ако е необходимо, ще отговарят за преговорите — те ще се отчитат директно пред мен. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social след среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Давос.


