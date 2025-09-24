Тръмп с нова позиция за Украйна. Изненада всички

Американският президент Доналд Тръмп промени подхода си към конфликта в Украйна и заяви снощи, че Киев може да "възвърне територията си в първоначалния й вид и може би дори да отиде по-далеч" спрямо Русия, предаде Франс прес.

В друго изявление той посочи, че страните от НАТО трябва да свалят руските самолети, които навлизат в тяхното въздушно пространство, съобщава БТА.

"От три години и половина Русия води война без ясна посока, която една истинска военна сила би спечелила за по-малко от седмица", написа американският президент в социалната си мрежа "Трут Соушъл", като изрази мнение, че Русия на Владимир Путин "много прилича на "книжен тигър".

В началото на годината Доналд Тръмп заяви категорично пред украинския президент Володимир Зеленски, че "не държи картите в ръцете си" в този конфликт, започнал през февруари 2022 г. с руската военна инвазия, и впоследствие го призова да пристъпи към "размяна на територии", припомня АФП.

След срещата си снощи с украинския държавен глава в Ню Йорк в рамките на Общото събрание на ООН, президентът Тръмп вече смята, че с "време, търпение и финансовата подкрепа на Европа и по-специално на НАТО, е напълно възможно (Украйна) да се върне към границите, от които започна този конфликт".

Зеленски описа разговорите си с американския си колега Тръмп в Ню Йорк като "много добри и конструктивни". "Разговорът наистина беше много добър", отбеляза Зеленски.

Според него лидерите са обсъдили контраофанзивата на Украйна в Донецка област, както и състоянието на руската икономика.

Зеленски посочи, че няма да разкрие всички подробности от разговора с Тръмп, но отбеляза, че той е бил "много конструктивен".

Украинският президент каза, че има общо разбиране, че Тръмп е готов да предостави гаранции за сигурност на Украйна след края на войната и добави, че американският лидер може "кардинално да промени нещата" за Киев, посочва Ройтерс.

"Всички ние разбираме, че президентът Тръмп е готов да предостави на Украйна гаранции за сигурност, след като тази война приключи", посочи Зеленски.

"Благодарен съм за тази среща и очакваме действията на Америка да подтикнат Русия към мир. Москва се страхува от Америка и винаги й обръща внимание", добави украинският лидер.

"Смятам, че президентът Тръмп може да промени и отношението на Си Цзинпин към тази война, защото ние не смятаме, че Китай иска да сложи край на тази война", заяви Зеленски в предаването "Спешъл рипорт" на телевизия "Фокс нюз" след срещата си с Тръмп.

Веднага последваха и реакции. Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас заяви, че приветства промяната в позицията на американския президент Тръмп по отношение на войната в Украйна, посочва ДПА.

Попитана за реакцията на Европейския съюз на коментарите на Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, Калас каза: "Ние сме много положително настроени към това, защото всичко това са правилни неща".

"Да, трябва да спрем да купуваме руска енергия. Да, Украйна трябва да спечели войната и всички други изявления, които (Тръмп) направи днес по отношение на Украйна и Русия, са верни", заяви Калас.

Френският президент Еманюел Макрон приветства промяната в отношението на американския президент Доналд Тръмп към Москва по отношение на войната в Украйна.

"Радвам се да чуя, че американският президент вярва в способността на Украйна не само да устои, но и да отстоява и гарантира своите права", заяви Макрон пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

"Приветствам изявленията, направени от американския президент преди няколко часа, в които той посочи прогресивното отслабване на руската икономика и неуспехите на терен на Русия, която, представете си, за повече от 1000 дни е завладяла едва 1% от украинската територия, въпреки толкова много загуби и толкова много жертви сред цивилното население".

Британската външна министърка Ивет Купър заяви, че Обединеното кралство е "готово да действа", след като Доналд Тръмп призова страните от НАТО да свалят нарушаващите въздушното пространство руски самолети. Купър разкритикува Москва за "провокативните и безразсъдни" нарушения на въздушното пространство на НАТО през последните седмици по време на реч пред ООН.

"Сигурността на Украйна е нашата сигурност и всички ние зависим от спазването на Устава на ООН", заяви днес Купър пред Съвета за сигурност на ООН.

"През последните седмици станахме свидетели на провокативни и безразсъдни нарушения на въздушното пространство на НАТО в Естония, Полша и Румъния, срещу които алиансът заема твърда позиция, и ние сме готови да действаме", каза Купър.

На свой ред НАТО заяви, че ще отговори на руските въздушни нарушения с "военни и невоенни средства", посочва ДПА.

В изявление алиансът осъди навлизането в естонското въздушно пространство на три руски самолета МиГ-31 в петък, като го описа като "част от по-широка тенденция на все по-безотговорно поведение от страна на Русия".

"Русия не трябва да има никакви съмнения: НАТО и съюзниците ще използват, в съответствие с международното право, всички необходими военни и невоенни средства, за да се защитят и да възпрат всички заплахи от всички посоки", предупреди алиансът. (БТА)

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com