Тръмп прати особен поздрав на Си Цзинпин и Путин

Малко след началото на парада в Пекин, президентът на САЩ Доналд Тръмп сподели собствените си мнения по случая в Truth Social.

„Големият въпрос, на който трябва да се отговори, е дали президентът Си Дзинпин на Китай ще спомене огромната подкрепа и „кръв“, които Съединените американски щати оказаха на Китай, за да му помогнат да осигури СВОБОДАТА си от много неприятелски чуждестранен нашественик“, попита Тръмп.

„Много американци загинаха в стремежа на Китай към Победа и Слава. Надявам се, че те ще бъдат заслужено почетени и запомнени за тяхната Храброст и Саможертва!“, изтъкна Тръмп.

В обръщението си Си не спомена Съединените щати по име, но изрази благодарност към чуждестранните държави, които помогнаха на Китай да се противопостави на японската инвазия по време на Втората световна война.

По-късно в публикация в социалната си мрежа „Трут Соушъл“ Тръмп подчерта ролята на САЩ в подпомагането на Китай да осигури свободата си от Япония.

„Нека президентът Си и прекрасният народ на Китай имат прекрасен и траен ден на празненство. Моля, предайте най-топлите ми поздрави на Владимир Путин и Ким Чен Ун, докато заговорничите срещу Съединените американски щати“, каза Тръмп в края на публикацията си.

На въпроса дали приема парада като предизвикателство към САЩ, Тръмп отговори отрицателно и посочи „много добрите си отношения“ със Си Цзинпин. „Китай се нуждае от нас много повече, отколкото ние от тях“, добави той.

